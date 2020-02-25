Куда поехать на 8 марта: 3 направления

8 марта отмечают Международный женский день, который в 2020 году выпадает на воскресенье.

То есть украинцы будут отдыхать сразу три дня – с 7 до 9 марта.

Это прекрасный повод, чтобы отправиться в путешествие со своей второй половинкой.

Факты ICTV собрали для вас три направления в Украине, куда поехать на 8 марта.

Клевань

Поселок Клевань в Ровенской области известен своим символическим местом – Туннелем влюбленных.

Неподалеку расположены уютные отели, в которых можно прекрасно провести выходные.

Цены за проживание начинаются от 600 грн за две ночи на двоих.

Есть отели с небольшими, но удобными номерами.

Добраться до Клеваня можно из Ровно: поездом – от 80 грн или автобусом – от 30 грн (за одного).

Каменец-Подольский

Город Каменец-Подольский ассоциируется с романтикой благодаря старинным сооружениям и замку.

Это прекрасный вариант для долгих пеших прогулок.

Цены на отели стартуют от 1000 грн, однако к 8 марта уже сложнее найти хорошие варианты, поэтому нужно рассчитывать на 1 500-2 000 грн за двоих на две ночи.

Доехать в Каменец можно поездом. Так, один билет из Киева будет стоить минимум 185 грн.

Черновцы

Черновцы – столица Буковинского края, маленький Париж. Это центр самой маленькой области Украины на границе с Румынией.

Этот город уютных кафе и вкусного кофе. Здесь можно прекрасно совместить и прогулку, и гастротуризм.

Проживание на двоих в отеле обойдется вам от 800 грн (за две ночи).

Билеты на поезд из Киева будут стоить от 300 грн, из Львова – от 120 грн.

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на 8 марта в Киеве и что предлагают заведения столицы.