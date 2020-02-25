Леся Украинка – известная украинская писательница и культурный деятель. По случаю 149 годовщины со дня ее рождения Факты ICTV подготовили краткую биографию и известные стихи поэтессы.

Биография Леси Украинки

Лариса Петровна Косач родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынский в семье интеллигенции. Ее мать, Ольга Петровна Драгоманова-Косач – писательница, известная под псевдонимом Елена Пчилка. Отец был высокообразованным помещиком, который очень любил литературу и живопись.

Детские годы Леси прошли на Волыни в Новограде-Волынском, в селе Колодяжное под Ковелем.

Леся с детства очень любила музыку, старательно училась играть на фортепиано. Однако туберкулез костей, которым она заболела, заставил девушку прекратить занятия.

Из-за болезни Леся Украинка не могла заниматься в гимназии, но это не помешало ей самостоятельно изучить 11 языков и написать для сестер учебник Древняя история восточных народов, который позже выдали в Екатеринославе (Днепре).

В возрасте 36 лет Леся Украинка вышла замуж. Ее официальным мужем стал давний друг Климент Квитка.

Последние годы жизни писательницы прошли в путешествиях на лечение в Египет и на Кавказ.

Умерла Леся Украинка 19 июля 1913 года в Сурами (Грузия) в возрасте 42 лет.

Самые известные стихи Леси Украинки

Як дитиною, бувало

Як дитиною, бувало,

Упаду, собі на лихо,

То хоч в серце біль доходив,

Я собі вставала тихо.

Що, болить? – мене питали

Але я не признавалась.

Я була малою горда,

Щоб не плакать, я сміялась.

А тепер, коли для мене

Жартом злим кінчиться драма

І от-от зірватись має

Гостра, злобна епіграма,

Безпощадній зброї сміху

Я боюся піддаватись,

І, забувши давню гордість,

Плачу я, щоб не сміятись.

***

Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти

Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти,

Так міцно, щільно, і закрить од світа,

Я не боюсь тобі життя одняти,

Ти будеш, мов руїна, листом вкрита.

Плющ їй дає життя, він обіймає,

Боронить від негоди стіну голу,

Але й руїна стало так тримає

Товариша, аби не впав додолу.

Їм добре так удвох, – як нам з тобою, –

А прийде час розсипатись руїні, –

Нехай вона плюща сховає під собою.

Навіщо здався плющ у самотині?

Хіба на те, аби валятись долі

Пораненим, пошарпаним, без сили

Чи з розпачу повитись на тополі

І статися для неї гірш могили?

***

Хотіла б я піснею стати

Хотіла б я піснею стати

У сюю хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну.

Щоб геть аж під яснії зорі

Полинути співом дзвінким,

Упасти на хвилі прозорі,

Буяти над морем хибким.

Лунали б тоді мої мрії

І щастя моє таємне,

Ясніші, ніж зорі яснії,

Гучніші, ніж море гучне.

***

Стояла я і слухала весну

Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

К слову, в Украине снимают биографический фильм о Лесе Украинке, который должен выйти в прокат в 2020 году. Тизер ленты Узлісся ранее публиковали Факты ICTV.