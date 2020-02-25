Леся Украинка – известная украинская писательница и культурный деятель. По случаю 149 годовщины со дня ее рождения Факты ICTV подготовили краткую биографию и известные стихи поэтессы.
Биография Леси Украинки
Лариса Петровна Косач родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынский в семье интеллигенции. Ее мать, Ольга Петровна Драгоманова-Косач – писательница, известная под псевдонимом Елена Пчилка. Отец был высокообразованным помещиком, который очень любил литературу и живопись.
Детские годы Леси прошли на Волыни в Новограде-Волынском, в селе Колодяжное под Ковелем.
Леся с детства очень любила музыку, старательно училась играть на фортепиано. Однако туберкулез костей, которым она заболела, заставил девушку прекратить занятия.
Из-за болезни Леся Украинка не могла заниматься в гимназии, но это не помешало ей самостоятельно изучить 11 языков и написать для сестер учебник Древняя история восточных народов, который позже выдали в Екатеринославе (Днепре).
В возрасте 36 лет Леся Украинка вышла замуж. Ее официальным мужем стал давний друг Климент Квитка.
Последние годы жизни писательницы прошли в путешествиях на лечение в Египет и на Кавказ.
Умерла Леся Украинка 19 июля 1913 года в Сурами (Грузия) в возрасте 42 лет.
Самые известные стихи Леси Украинки
Як дитиною, бувало
Як дитиною, бувало,
Упаду, собі на лихо,
То хоч в серце біль доходив,
Я собі вставала тихо.
Що, болить? – мене питали
Але я не признавалась.
Я була малою горда,
Щоб не плакать, я сміялась.
А тепер, коли для мене
Жартом злим кінчиться драма
І от-от зірватись має
Гостра, злобна епіграма,
Безпощадній зброї сміху
Я боюся піддаватись,
І, забувши давню гордість,
Плачу я, щоб не сміятись.
***
Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти
Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти,
Так міцно, щільно, і закрить од світа,
Я не боюсь тобі життя одняти,
Ти будеш, мов руїна, листом вкрита.
Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу.
Їм добре так удвох, – як нам з тобою, –
А прийде час розсипатись руїні, –
Нехай вона плюща сховає під собою.
Навіщо здався плющ у самотині?
Хіба на те, аби валятись долі
Пораненим, пошарпаним, без сили
Чи з розпачу повитись на тополі
І статися для неї гірш могили?
***
Хотіла б я піснею стати
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.
Щоб геть аж під яснії зорі
Полинути співом дзвінким,
Упасти на хвилі прозорі,
Буяти над морем хибким.
Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне,
Ясніші, ніж зорі яснії,
Гучніші, ніж море гучне.
***
Стояла я і слухала весну
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно-тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.
К слову, в Украине снимают биографический фильм о Лесе Украинке, который должен выйти в прокат в 2020 году. Тизер ленты Узлісся ранее публиковали Факты ICTV.