Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

Диетические блины на Масленицу 2020 помогут соблюсти традиции праздника и не испортить фигуру.
Рецептов диетических блинов существует очень много и они не очень сложные.
Факты ICTV собрали несколько простых рецептов блинов, которые не отразятся на нашей фигуре.
Блины на кефире
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 150 мл кефіру
- ½ ч. л. соди
- 2 яйця
- 3-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (крохмаль можна замінити кукурудзяного, вівсяного або цільнозерновий борошном)
- Щіпка солі
Кукурудзяний крохмаль змішати з содою і сіллю.
Додати яйця та кефір. Розмішати до однорідної консистенції (слідкуйте, щоб не було грудочок).
Випікайте млинці на сковороді трохи змазаній оливковою олією.
Млинці з вівсяних пластівців
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 1 ст. вівсяних пластівців
- 500 мл. молока
- 500 мл. води
- 2 ч. л. цукрозамінника
- 1 яйце
- сіль
Варимо вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.
Остудимо кашу і переб’ємо її за допомогою блендера до пастоподібного стану.
Додаємо в масу сіль, цукор і яйце і перемішуємо.
Смажимо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.
Млинці на воді
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 1 ст. знежиреного молока
- 1 ст. води
- 1 яйце
- 2 ст. л. оливкової олії
- 150 г. борошна твердих сортів пшениці
- сіль за смаком
Збиваємо яйце. Повільно вливаємо в нього воду і молоко, продовжуючи збивати.
Додаємо борошно і соду. Збиваємо до однорідної маси, стежимо, щоб не було грудочок.
Вливаємо в готове тісто оливкову олію, перемішуємо і випікаємо на сковороді без олії.
Млинці з висівок на кефірі
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 6 ст. л. мелених вівсяних висівок
- 4 ст. л. мелених пшеничних висівок
- 1 яйце
- 1, 5 ст. знежиреного кефіру
- сіль
Збиваємо яйце, додаємо в нього кефір, висівки та сіль.Продовжуємо збивати до однорідної консистенції.
Випікаємо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.
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Млинці на газованій воді
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 2 яйця
- 2 ст. борошна твердих сортів пшениці
- 2 ст. знежиреного молока
- 2 склянки газованої води
- Сіль
- 1 ст. л. цукрозамінника або цукру
- 1 ч. л. погашеної соди
- 1 ст. л. оливкової олії
Змішуємо тісто з яєць, знежиреного молока та борошна.
Додаємо сіль, оливкову олію та і погашену соду. Перемішуємо.
В останній момент додаємо в тісто газовану воду.
Випікаємо млинці, змастивши сковороду оливковою олією тільки перед випіканням першого млинця.
ПОРАДА: Змазувати сковороду оливковою олією за допомогою силіконовго пензлика, тоді оливкової олії піде менше.
Ці легкі та низькокалорійні солодощі (у межах правильного харчування) принесуть задоволення вашим смаковим рецепторам і не відкладуться зайвими сантиметрами на ваших стегнах.
Раніше Факти ICTV зібрали топ – 7 рецептів млинців з фото і відео.Диетические блины на Масленицу 2020 помогут соблюсти традиции праздника и не испортить фигуру.
Рецептов диетических блинов существует очень много и они не очень сложные.
Факты ICTV собрали несколько простых рецептов блинов, которые не отразятся на нашей фигуре.
Блины на кефире
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 150 мл кефира
- ½ ч.л. соды
- 2 яйца
- 3-5 ст.л. кукурузного крахмала (крахмал можно заменить кукурузной, овсяной или цельнозерновой мукой)
- Щепотка соли
Кукурузный крахмал смешать с содой и солью.
Добавить яйца и кефир. Размешать до однородной консистенции (следите чтобы не было комочков).
Выпекайте блины на сковороде чуть смазанной оливковым маслом.
Блины из овсяных хлопьев
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 ст. овсяных хлопьев
- 500 мл. молока
- 500 мл. воды
- 2 ч. л. сахарозаменителя
- 1 яйцо
- соль
Варим овсяную кашу, используz молоко, воду и хлопья.
Остудим кашу и перебьем ее с помощью блендера до состояния пастообразного состояния.
Добавляем в массу соль, сахар и яйцо и перемешиваем.
Жарим блины на сковороде смазанной оливковым маслом.
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Блины на воде
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 ст. обезжиренного молока
- 1 ст. воды
- 1 яйцо
- 2 ст.л. оливкового масла
- 150 г. муки твердых сортов пшеницы
- соль по вкусу
Взбиваем яйцо. Медленно вливаем в него воду и молоко, продолжая взбивать.
Добавляем муку и соду. Взбиваем до однородной массы, следим чтобы не было комочков.
Вливаем в готовое тесто оливковое масло, перемешиваем и выпекаем на сковороде без использования масла.
Блины из отрубей на кефире
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 6 ст.л. молотых овсяных отрубей
- 4 ст.л. молотых пшеничных отрубей
- 1 яйцо
- 1, 5 ст. обезжиренного кефира
- соль
Взбиваем яцо, добавляем в него кефир, отруби и соль.Продолжаем взбивать до однородной консистенции.
Блины выпекаем на сковороде, смазанной оливковым маслом.
Блины на газированной воде
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2яйца
- 2 ст. муки твердых сортов пшеницы
- 2 ст. обезжиренного молока
- 2 ст. газированной воды
- Соль
- 1 ст.л. сахарозаменителя или сахара
- 1 ч. л. погашенной соды
- 2 ст.л. оливкового масла
Смешиваем тесто из яиц, обезжиренного молока и муки.
Добавляем соль, оливковое масло и погашенную соду. Перемешиваем.
В последний момент добавляем в тесто газированную воду.
Выпекаем блины, смазав сковороду оливковым маслом только перед выпеканием первого блина.
СОВЕТ: Смазывайте сковороду оливковым маслом с помощью силиконовой кисточки, тогда расход оливкового масла будет меньше. У меня в среднем уходит около 1 ч.л. масла.
Эти легкие и низкокалорийные сладости (в рамках правильного питания) доставят удовольствие вашим вкусовым рецепторам и не отложатся лишними сантиметрами на ваших бедрах. Приятного аппетита!
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