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Факты / Lifestyle

Масленица 2020: 5 рецептов диетических блинов

Диетические блины на Масленицу 2020 помогут соблюсти традиции праздника и не испортить фигуру.

Рецептов диетических блинов существует очень много и они не очень сложные.

Факты ICTV собрали несколько простых рецептов блинов, которые не отразятся на нашей фигуре.

Блины на кефире

Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 150 мл кефіру
  • ½ ч. л. соди
  • 2 яйця
  • 3-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (крохмаль можна замінити кукурудзяного, вівсяного або цільнозерновий борошном)
  • Щіпка солі

Кукурудзяний крохмаль змішати з содою і сіллю.

Додати яйця та кефір. Розмішати до однорідної консистенції (слідкуйте, щоб не було грудочок).

Випікайте млинці на сковороді трохи змазаній оливковою олією.

Млинці з вівсяних пластівців

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 1 ст. вівсяних пластівців
  • 500 мл. молока
  • 500 мл. води
  • 2 ч. л. цукрозамінника
  • 1 яйце
  • сіль

Варимо вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.

Остудимо кашу і переб’ємо її за допомогою блендера до пастоподібного стану.

Додаємо в масу сіль, цукор і яйце і перемішуємо.

Смажимо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

Млинці на воді

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 1 ст. знежиреного молока
  • 1 ст. води
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 150 г. борошна твердих сортів пшениці
  • сіль за смаком

Збиваємо яйце. Повільно вливаємо в нього воду і молоко, продовжуючи збивати.

Додаємо борошно і соду. Збиваємо до однорідної маси, стежимо, щоб не було грудочок.

Вливаємо в готове тісто оливкову олію, перемішуємо і випікаємо на сковороді без олії.

Млинці з висівок на кефірі

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 6 ст. л. мелених вівсяних висівок
  • 4 ст. л. мелених пшеничних висівок
  • 1 яйце
  • 1, 5 ст. знежиреного кефіру
  • сіль

Збиваємо яйце, додаємо в нього кефір, висівки та сіль.Продовжуємо збивати до однорідної консистенції.

Випікаємо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

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Млинці на газованій воді

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 2 яйця
  • 2 ст. борошна твердих сортів пшениці
  • 2 ст. знежиреного молока
  • 2 склянки газованої води
  • Сіль
  • 1 ст. л. цукрозамінника або цукру
  • 1 ч. л. погашеної соди
  • 1 ст. л. оливкової олії

Змішуємо тісто з яєць, знежиреного молока та борошна.

Додаємо сіль, оливкову олію та і погашену соду. Перемішуємо.

В останній момент додаємо в тісто газовану воду.

Випікаємо млинці, змастивши сковороду оливковою олією тільки перед випіканням першого млинця.

ПОРАДА: Змазувати сковороду оливковою олією за допомогою силіконовго пензлика, тоді оливкової олії піде менше.

Ці легкі та низькокалорійні солодощі (у межах правильного харчування) принесуть задоволення вашим смаковим рецепторам і не відкладуться зайвими сантиметрами на ваших стегнах.

Раніше Факти ICTV зібрали топ – 7 рецептів млинців з фото і відео.Диетические блины на Масленицу 2020 помогут соблюсти традиции праздника и не испортить фигуру.

Рецептов диетических блинов существует очень много и они не очень сложные.

Факты ICTV собрали несколько простых рецептов блинов, которые не отразятся на нашей фигуре.

Блины на кефире

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 150 мл кефира
  • ½ ч.л. соды
  • 2 яйца
  • 3-5 ст.л. кукурузного крахмала (крахмал можно заменить кукурузной, овсяной или цельнозерновой мукой)
  • Щепотка соли

Кукурузный крахмал смешать с содой и солью.

Добавить яйца и кефир. Размешать до однородной консистенции (следите чтобы не было комочков).

Выпекайте блины на сковороде чуть смазанной оливковым маслом.

Блины из овсяных хлопьев

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 1 ст. овсяных хлопьев
  • 500 мл. молока
  • 500 мл. воды
  • 2 ч. л. сахарозаменителя
  • 1 яйцо
  • соль

Варим овсяную кашу, используz молоко, воду и хлопья.

Остудим кашу и перебьем ее с помощью блендера до состояния пастообразного состояния.

Добавляем в массу соль, сахар и яйцо и перемешиваем.

Жарим блины на сковороде смазанной оливковым маслом.

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Блины на воде

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 1 ст. обезжиренного молока
  • 1 ст. воды
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 150 г. муки твердых сортов пшеницы
  • соль по вкусу

Взбиваем яйцо. Медленно вливаем в него воду и молоко, продолжая взбивать.

Добавляем муку и соду. Взбиваем до однородной массы, следим чтобы не было комочков.

Вливаем в готовое тесто оливковое масло, перемешиваем и выпекаем на сковороде без использования масла.

Блины из отрубей на кефире

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 6 ст.л. молотых овсяных отрубей
  • 4 ст.л. молотых пшеничных отрубей
  • 1 яйцо
  • 1, 5 ст. обезжиренного кефира
  • соль

Взбиваем яцо, добавляем в него кефир, отруби и соль.Продолжаем взбивать до однородной консистенции.

Блины выпекаем на сковороде, смазанной оливковым маслом.

Блины на газированной воде

Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 2яйца
  • 2 ст. муки твердых сортов пшеницы
  • 2 ст. обезжиренного молока
  • 2 ст. газированной воды
  • Соль
  • 1 ст.л. сахарозаменителя или сахара
  • 1 ч. л. погашенной соды
  • 2 ст.л. оливкового масла

Смешиваем тесто из яиц, обезжиренного молока и муки.

Добавляем соль, оливковое масло и погашенную соду. Перемешиваем.

В последний момент добавляем в тесто газированную воду.

Выпекаем блины, смазав сковороду оливковым маслом только перед выпеканием первого блина.

СОВЕТ: Смазывайте сковороду оливковым маслом с помощью силиконовой кисточки, тогда расход оливкового масла будет меньше. У меня в среднем уходит около 1 ч.л. масла.

Эти легкие и низкокалорийные сладости (в рамках правильного питания) доставят удовольствие вашим вкусовым рецепторам и не отложатся лишними сантиметрами на ваших бедрах. Приятного аппетита!

Ранее Факты ICTV собрали топ-7 рецептов блинов с фото и видео.

Фото: Dreamstime

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