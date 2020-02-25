Диетические блины на масленицу 2020 - лучшие рецепты

Диетические блины на Масленицу 2020 помогут соблюсти традиции праздника и не испортить фигуру.

Рецептов диетических блинов существует очень много и они не очень сложные.

Факты ICTV собрали несколько простых рецептов блинов, которые не отразятся на нашей фигуре.

Блины на кефире

ІНГРЕДІЄНТИ:

150 мл кефіру

½ ч. л. соди

2 яйця

3-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (крохмаль можна замінити кукурудзяного, вівсяного або цільнозерновий борошном)

Щіпка солі

Кукурудзяний крохмаль змішати з содою і сіллю.

Додати яйця та кефір. Розмішати до однорідної консистенції (слідкуйте, щоб не було грудочок).

Випікайте млинці на сковороді трохи змазаній оливковою олією.

Млинці з вівсяних пластівців

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 ст. вівсяних пластівців

500 мл. молока

500 мл. води

2 ч. л. цукрозамінника

1 яйце

сіль

Варимо вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.

Остудимо кашу і переб’ємо її за допомогою блендера до пастоподібного стану.

Додаємо в масу сіль, цукор і яйце і перемішуємо.

Смажимо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

Млинці на воді

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 ст. знежиреного молока

1 ст. води

1 яйце

2 ст. л. оливкової олії

150 г. борошна твердих сортів пшениці

сіль за смаком

Збиваємо яйце. Повільно вливаємо в нього воду і молоко, продовжуючи збивати.

Додаємо борошно і соду. Збиваємо до однорідної маси, стежимо, щоб не було грудочок.

Вливаємо в готове тісто оливкову олію, перемішуємо і випікаємо на сковороді без олії.

Млинці з висівок на кефірі

ІНГРЕДІЄНТИ:

6 ст. л. мелених вівсяних висівок

4 ст. л. мелених пшеничних висівок

1 яйце

1, 5 ст. знежиреного кефіру

сіль

Збиваємо яйце, додаємо в нього кефір, висівки та сіль.Продовжуємо збивати до однорідної консистенції.

Випікаємо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

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Млинці на газованій воді

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 яйця

2 ст. борошна твердих сортів пшениці

2 ст. знежиреного молока

2 склянки газованої води

Сіль

1 ст. л. цукрозамінника або цукру

1 ч. л. погашеної соди

1 ст. л. оливкової олії

Змішуємо тісто з яєць, знежиреного молока та борошна.

Додаємо сіль, оливкову олію та і погашену соду. Перемішуємо.

В останній момент додаємо в тісто газовану воду.

Випікаємо млинці, змастивши сковороду оливковою олією тільки перед випіканням першого млинця.

ПОРАДА: Змазувати сковороду оливковою олією за допомогою силіконовго пензлика, тоді оливкової олії піде менше.

Ці легкі та низькокалорійні солодощі (у межах правильного харчування) принесуть задоволення вашим смаковим рецепторам і не відкладуться зайвими сантиметрами на ваших стегнах.

Раніше Факти ICTV зібрали топ – 7 рецептів млинців з фото і відео.Диетические блины на Масленицу 2020 помогут соблюсти традиции праздника и не испортить фигуру.

Рецептов диетических блинов существует очень много и они не очень сложные.

Факты ICTV собрали несколько простых рецептов блинов, которые не отразятся на нашей фигуре.

Блины на кефире

ИНГРЕДИЕНТЫ:

150 мл кефира

½ ч.л. соды

2 яйца

3-5 ст.л. кукурузного крахмала (крахмал можно заменить кукурузной, овсяной или цельнозерновой мукой)

Щепотка соли

Кукурузный крахмал смешать с содой и солью.

Добавить яйца и кефир. Размешать до однородной консистенции (следите чтобы не было комочков).

Выпекайте блины на сковороде чуть смазанной оливковым маслом.

Блины из овсяных хлопьев

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 ст. овсяных хлопьев

500 мл. молока

500 мл. воды

2 ч. л. сахарозаменителя

1 яйцо

соль

Варим овсяную кашу, используz молоко, воду и хлопья.

Остудим кашу и перебьем ее с помощью блендера до состояния пастообразного состояния.

Добавляем в массу соль, сахар и яйцо и перемешиваем.

Жарим блины на сковороде смазанной оливковым маслом.

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Блины на воде

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 ст. обезжиренного молока

1 ст. воды

1 яйцо

2 ст.л. оливкового масла

150 г. муки твердых сортов пшеницы

соль по вкусу

Взбиваем яйцо. Медленно вливаем в него воду и молоко, продолжая взбивать.

Добавляем муку и соду. Взбиваем до однородной массы, следим чтобы не было комочков.

Вливаем в готовое тесто оливковое масло, перемешиваем и выпекаем на сковороде без использования масла.

Блины из отрубей на кефире

ИНГРЕДИЕНТЫ:

6 ст.л. молотых овсяных отрубей

4 ст.л. молотых пшеничных отрубей

1 яйцо

1, 5 ст. обезжиренного кефира

соль

Взбиваем яцо, добавляем в него кефир, отруби и соль.Продолжаем взбивать до однородной консистенции.

Блины выпекаем на сковороде, смазанной оливковым маслом.

Блины на газированной воде

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2яйца

2 ст. муки твердых сортов пшеницы

2 ст. обезжиренного молока

2 ст. газированной воды

Соль

1 ст.л. сахарозаменителя или сахара

1 ч. л. погашенной соды

2 ст.л. оливкового масла

Смешиваем тесто из яиц, обезжиренного молока и муки.

Добавляем соль, оливковое масло и погашенную соду. Перемешиваем.

В последний момент добавляем в тесто газированную воду.

Выпекаем блины, смазав сковороду оливковым маслом только перед выпеканием первого блина.

СОВЕТ: Смазывайте сковороду оливковым маслом с помощью силиконовой кисточки, тогда расход оливкового масла будет меньше. У меня в среднем уходит около 1 ч.л. масла.

Эти легкие и низкокалорийные сладости (в рамках правильного питания) доставят удовольствие вашим вкусовым рецепторам и не отложатся лишними сантиметрами на ваших бедрах. Приятного аппетита!

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