Погода в Украине на сегодня, 25 февраля 2020

В большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков.

В западной части страны пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до 10°С, а ночью заморозки до 3°С. На Закарпатье днем потеплеет до 11°С.

На Юге страны ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до 8°С днем. Ночью возможны заморозки до -1°С.

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В восточных регионах без осадков. Температура днем 4-6°С, а ночью -1-1°С.

В Киеве облачно и без осадков, температура воздуха прогреется до 4-6°С.

Напомним, погода в Украине на протяжении недели, с 25 по 28 февраля, будет дождливой. До среды местами потеплеет до +15°С, а потом снова похолодает.