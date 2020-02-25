Масленица в 2020 году проходит с 24 февраля по 1 марта.

Праздник отмечали еще во времена Киевской Руси, но он так полюбился украинцам, что перекочевал и в православную веру.

Масленица передует Великому посту.

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Поскольку праздником провожают зиму и встречают весну, в народе принято с началом Масленицы поздравлять окружающих с наступлением весенней поры.

Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления с Масленицей в прозе.

Поздравляем всех вас с праздником торжества солнца и весны, с днем Масленицы! Пусть лучи весеннего солнца обогреют Вас и принесут здоровье, радость, позитивный настрой и уверенность в своих силах! Желаем шумного веселья, настоящих друзей рядом, процветания и благополучия.

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Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

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Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

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Поздравляю с Масленицей и хочу пожелать, чтобы в жизни все шло, как по маслу, чтобы все холодные обиды и тревоги растаяли, чтобы для твоего сердца открылся новый путь вдохновения, любви, надежды и теплого счастья. ***** Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мёд, любовь — горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.

***** Поздравляю с Масленицей! Пусть все огорчения растают, как снег, а деньги в кошелек капают, словно весенняя капель. Желаю солнца, улыбок, отличного настроения и жить в мире с теми, кто любим и дорог.

***** Поздравляю с Масленицей и желаю, чтобы жилось сладко и при этом в достатке, в бурном потоке ветров удачи, с прекрасным настроением, с постоянным вдохновением на творчество и успех. Пусть и сегодня, и всегда на столе будет сытный обед с вкусными блинами, а в душе — праздник с веселыми песнями.



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