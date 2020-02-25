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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 25 февраля

25 февраля отмечается Международный день блина. Праздник особенно популярен в Великобритании и США.

Также сегодня празднуется Жирный вторник. Он отмечается во многих странах мира во вторник, перед Пепельной средой и началом католического Великого поста. В этом году это 25 февраля.

Это шумный и веселый праздник, который похож на Масленицу и сопровождается народными гуляниями, карнавалами и массовыми празднованиями.

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25 февраля проходит празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Именины 25 февраля отмечают Алексей, Антон, Евгений и Мария.

Приметы на 25 февраля:

  • Метель на Алексея – к холодной весне.
  • Мороз – к теплой и ранней весне.
  • Туман – к дождливому лету.
  • Сосульки висят длинные – к хорошему урожаю овощей.
  • Ручьи потекли – рыба будет хорошо ловиться.

Что нельзя делать 25 февраля:

  • Начинать новые дела или планировать поездки.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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