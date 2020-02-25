25 февраля отмечается Международный день блина. Праздник особенно популярен в Великобритании и США.
Также сегодня празднуется Жирный вторник. Он отмечается во многих странах мира во вторник, перед Пепельной средой и началом католического Великого поста. В этом году это 25 февраля.
Это шумный и веселый праздник, который похож на Масленицу и сопровождается народными гуляниями, карнавалами и массовыми празднованиями.
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25 февраля проходит празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Именины 25 февраля отмечают Алексей, Антон, Евгений и Мария.
Приметы на 25 февраля:
- Метель на Алексея – к холодной весне.
- Мороз – к теплой и ранней весне.
- Туман – к дождливому лету.
- Сосульки висят длинные – к хорошему урожаю овощей.
- Ручьи потекли – рыба будет хорошо ловиться.
Что нельзя делать 25 февраля:
- Начинать новые дела или планировать поездки.
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