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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 25 февраля, лунный день

25 февраля Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 3 лунный день.

В этот период рекомендуется воздержаться от принятия важных решений. Больше времени старайтесь уделить саморазвитию и отдыху.

В 3 лунные сутки велика вероятность обострения конфликтов между близкими людьми.

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Однако это хороший период для подавления негативных эмоций. Важно перенаправить свою энергичность на физические упражнения.

В зависимости от того, какие сегодня лунные сутки, рекомендуется правильно распределить время.

Что можно делать в 3 лунные сутки: заниматься физическими нагрузками.

Что категорически нельзя делать 25 февраля: вступать в конфликты.

Напомним, Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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