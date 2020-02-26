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Факты / Lifestyle

День ангела Светланы: лучшие СМС-поздравления

26 февраля именины в Украине отмечают все Светланы. СМС-поздравления с Днем ангела Светланы помогут поздравить обладательниц имени, если вы не можете сделать этого лично.

Имя Светлана происходит из старославянского и означает светлая.

По одной из версий, Светлана является украинским переводом греческого имени Фотина.

Читайте: С Днем Светланы: поздравления и открытки

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Светланы.

Тебя, Светлана, поздравляю.
Хочу я пожелать любви,
Которой нет конца и края,
В которой верность и мечты.

Пусть счастье будет рядом долго,
Успешно пусть идут дела.
Удачу ты возьми в подмогу…
И будь красива, как всегда.

***

Светлых дней тебе, Светуля,
Во всем — рвения и силы.
Ежедневно пусть балует
Тебя рядышком любимый.

Лучшей жизнь твоя пусть станет,
А достаток — возрастает,
Никогда не знать печали,
А счастье в сердце вечно чтоб звучало.

***

Слов приятных целый ворох
Адресую я Светлане,
Воплотятся в жизнь пусть скоро
Все заветные желанья!

***

В кулаке держи удачу
И успех всегда под боком,
Чтоб летели будни ярче,
Не печалили нисколько!

В комплиментах ты купайся,
Словно в море самом синем,
Жизнью этой наслаждайся
И счастливой будь отныне!

***

От души, Светлана,
Тебя поздравлю я,
Солнечным пусть лугом
Будет жизнь твоя.

Будет пусть полна
Света и любви,
Судьба пусть исполняет
Желания твои.

На душе пусть будет
Радостно, светло,
Солнце свое дарит
Пусть тебе тепло.

Желаю, чтобы ты
В лучах любви купалась,
С тобой, Светлана, счастье,
Чтоб не расставалось.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на март 2020.

Фото: Dreamstime

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