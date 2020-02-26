26 февраля именины в Украине отмечают все Светланы. СМС-поздравления с Днем ангела Светланы помогут поздравить обладательниц имени, если вы не можете сделать этого лично.
Имя Светлана происходит из старославянского и означает светлая.
По одной из версий, Светлана является украинским переводом греческого имени Фотина.
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Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Светланы.
Тебя, Светлана, поздравляю.
Хочу я пожелать любви,
Которой нет конца и края,
В которой верность и мечты.
Пусть счастье будет рядом долго,
Успешно пусть идут дела.
Удачу ты возьми в подмогу…
И будь красива, как всегда.
***
Светлых дней тебе, Светуля,
Во всем — рвения и силы.
Ежедневно пусть балует
Тебя рядышком любимый.
Лучшей жизнь твоя пусть станет,
А достаток — возрастает,
Никогда не знать печали,
А счастье в сердце вечно чтоб звучало.
***
Слов приятных целый ворох
Адресую я Светлане,
Воплотятся в жизнь пусть скоро
Все заветные желанья!
***
В кулаке держи удачу
И успех всегда под боком,
Чтоб летели будни ярче,
Не печалили нисколько!
В комплиментах ты купайся,
Словно в море самом синем,
Жизнью этой наслаждайся
И счастливой будь отныне!
***
От души, Светлана,
Тебя поздравлю я,
Солнечным пусть лугом
Будет жизнь твоя.
Будет пусть полна
Света и любви,
Судьба пусть исполняет
Желания твои.
На душе пусть будет
Радостно, светло,
Солнце свое дарит
Пусть тебе тепло.
Желаю, чтобы ты
В лучах любви купалась,
С тобой, Светлана, счастье,
Чтоб не расставалось.
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