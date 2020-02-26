День Светланы ежегодно отмечают 26 февраля. Если вы полезете в Google, то можете обнаружить, что это имя не так давно появилось. Считается, что оно образовалось от греческого имени Фотиния, которое переводится, как Свет. К слову, Фотиния – церковное имя Светланы.
26 февраля почитают именно Фотину Палестинскую. Во время кораблекрушения Фотину выбросило на остров, где она познакомилась с христианином, который, обратив ее в свою веру, уплыл, оставив ее одну в молитвах. Следующие шесть лет до смерти Фотины христианин периодически приплывал, чтобы привезти ей еду.
Светланы приятные и легкие в общении, с ними комфортно находиться в одной компании.
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Не обойдите вниманием знакомых и родных с таким именем. Для этого Факты ICTV подготовили эксклюзивные поздравления в картинках с Днем Светланы.
Поздравления в картинках с Днем Светланы
День Светланы 2020
Поздравления с Днем Светланы
С Днем ангела Светланы
День Светланы – поздравления в картинках
Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников, в котором указании как профессиональные торжества, так и дополнительные выходные дни.