День Светланы ежегодно отмечают 26 февраля. Если вы полезете в Google, то можете обнаружить, что это имя не так давно появилось. Считается, что оно образовалось от греческого имени Фотиния, которое переводится, как Свет. К слову, Фотиния – церковное имя Светланы.

26 февраля почитают именно Фотину Палестинскую. Во время кораблекрушения Фотину выбросило на остров, где она познакомилась с христианином, который, обратив ее в свою веру, уплыл, оставив ее одну в молитвах. Следующие шесть лет до смерти Фотины христианин периодически приплывал, чтобы привезти ей еду.

Светланы приятные и легкие в общении, с ними комфортно находиться в одной компании.

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Не обойдите вниманием знакомых и родных с таким именем. Для этого Факты ICTV подготовили эксклюзивные поздравления в картинках с Днем Светланы.

Поздравления в картинках с Днем Светланы

День Светланы 2020

Поздравления с Днем Светланы

С Днем ангела Светланы

День Светланы – поздравления в картинках

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников, в котором указании как профессиональные торжества, так и дополнительные выходные дни.