День весеннего равноденствия 2020 – дата

В день весеннего равноденствия, 20 марта, продолжительность дня и ночи будет одинаковой и составит 12 часов. В этом году он выпадает на пятницу.

Весеннее равноденствие является условной границей между зимой и летом, поэтому его считают одним из самых важных дней весны.

В древние времена славяне считали, что в этот день бог Солнца набирает силу для возрождения всей природы и спускается на Землю, чтобы проверить, как идут дела у его земных детей.

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Также в день весеннего равноденствия было принято печь печенье в форме жаворонков, а после идти на ярмарку. Вечером жгли костры и наблюдали за ними, подмечая приметы. Если огонь был высоким ярким, тогда в наступающем году жизнь будет счастливой и сытой.

В конце дня с горы катили в реку горящие колеса, которые являлись символами Солнца.

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