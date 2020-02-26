iPhone Xr - самый популярный смартфон 2019 года

Смартфон iPhone XR возглавил рейтинг самых популярных смартфонов. Список базируется на количестве проданных моделей за 2019 год.

Всего было продано 46,3 млн единиц смартфонов. Интересно, что iPhone XR выпустили еще в октябре 2018 года.

Второе место заняла еще одна модель компании Apple. Речь идет об iPhone 11, которую купили 37,3 млн пользователей.

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Три следующие позиции в рейтинге занимают смартфоны от Samsung серии Galaxy A10, A50 и A20. Их приобрели 30,3 млн, 24,2 млн и 19,2 млн соответственно.

В первую десятку попал лишь один смартфон китайских разработчиков – Redmi Note 7, который был продан 16,4 млн пользователям.

– Постоянное доминирование Apple в нашем рейтинге говорит о качественных свершениях этой компании. В прошлом году тенденция роста цен Apple привела к снижению общего объема поставок iPhone. Ограничив количество моделей смартфонов, Apple более сконцентрировано спланировала свои продажи. Поэтому первенство iPhone XR было очевидным, – заявили в исследовательском центре Omdia.

К слову, эксперты компании Apple прогнозируют, что в 2021 году смартфоны iPhone будут полностью беспроводными.

Источник: 9to5mac

Фото: Apple