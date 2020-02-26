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iPhone Xr стал самым популярным смартфоном 2019 года

Смартфон iPhone XR возглавил рейтинг самых популярных смартфонов. Список базируется на количестве проданных моделей за 2019 год.

iPhone Xr - самый популярный смартфон 2019 года

Всего было продано 46,3 млн единиц смартфонов. Интересно, что iPhone XR выпустили еще в октябре 2018 года.

Второе место заняла еще одна модель компании Apple. Речь идет об iPhone 11, которую купили 37,3 млн пользователей.

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Три следующие позиции в рейтинге занимают смартфоны от Samsung серии Galaxy A10, A50 и A20. Их приобрели 30,3 млн, 24,2 млн и 19,2 млн соответственно.

В первую десятку попал лишь один смартфон китайских разработчиков – Redmi Note 7, который был продан 16,4 млн пользователям.

iPhone Xr - самый популярный смартфон 2019 года

– Постоянное доминирование Apple в нашем рейтинге говорит о качественных свершениях этой компании. В прошлом году тенденция роста цен Apple привела к снижению общего объема поставок iPhone.

Ограничив количество моделей смартфонов, Apple более сконцентрировано спланировала свои продажи. Поэтому первенство iPhone XR было очевидным, – заявили в исследовательском центре Omdia.

К слову, эксперты компании Apple прогнозируют, что в 2021 году смартфоны iPhone будут полностью беспроводными.

Источник: 9to5mac

Фото: Apple

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