8 марта отмечают самый главный женский праздник – Международный женский день. На 8 марта все девушки получают поздравления и подарки, и каждая хочет выглядеть по-особенному.
Представительницы прекрасного пола заранее записываются на укладку волос, макияж и думают о том, какой сделать маникюр на 8 марта.
Несмотря на то, что в этом сезоне в тренде нюдовые оттенки, все же стоит обратить внимание и на более яркие цвета.
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Маникюр 2020 должен быть оригинальным, но и в то же время нежным, особенно – если вы делаете маникюр на 8 марта.
В этом году на 8 марта актуальными будут лунки, блестки и геометрия.
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Ранее Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.