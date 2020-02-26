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Факты / Lifestyle

Пепельная среда 2020 – что за день и традиции

26 февраля начинается Великий пост у католиков, его открывает пепельная среда.

Всего Великий пост продолжается 45 дней, а в високосном году – 46. Заканчивается он всегда Пасхой.

Ежегодно дата начала Великого поста у католиков меняется. В 2020 году этот день приходится на среду.

Еще издавна верующим наносили знамение креста, которое освященное пеплом.

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Когда начинается обряд, священник повторяет слова, которые означают покаяние. Только после этого человек может начать пост.

В пепельную среду 2020 запрещено употреблять мясо. Во время Великого поста есть можно только постные блюда и всего один раз.

В древние времена пост длился 40 дней, но в VIII веке добавилось еще несколько дней.

К слову, Факты ICTV составили календарь праздников на март 2020.

Фото: Pixabay

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