26 февраля начинается Великий пост у католиков, его открывает пепельная среда.

Всего Великий пост продолжается 45 дней, а в високосном году – 46. Заканчивается он всегда Пасхой.

Ежегодно дата начала Великого поста у католиков меняется. В 2020 году этот день приходится на среду.

Еще издавна верующим наносили знамение креста, которое освященное пеплом.

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Когда начинается обряд, священник повторяет слова, которые означают покаяние. Только после этого человек может начать пост.

В пепельную среду 2020 запрещено употреблять мясо. Во время Великого поста есть можно только постные блюда и всего один раз.

В древние времена пост длился 40 дней, но в VIII веке добавилось еще несколько дней.

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