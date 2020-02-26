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Факты / Lifestyle

Простой рецепт блинов на Масленицу 2020

Существует много вариаций, как приготовить блины на Масленицу 2020. Однако не каждый рецепт быстрый и простой в приготовлении.

Если у вас не хватает времени, но хочется угостить себя и близких главным блюдом Масленицы – вам обязательно пригодится простой рецепт блинов от Фактов ICTV.

Читайте: Масленица 2020: история и традиции праздника

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл;
  • яйца – 3 шт .;
  • мука – 1,5 ст. ;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сахар – 0,5 ст. л.;
  • подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

Приготовление:

  • Разбиваем яйца в глубокую тарелку, взбиваем.
  • Добавляем 150-200 мл молока, соль и сахар. Хорошо перемешиваем. Если блины будут со сладкой начинкой, в смесь следует добавить больше сахара.
  • Просеиваем муку через сито и добавляем к остальным ингредиентам. Взбиваем с помощью миксера.
  • Постепенно в смесь добавляем остаток молока, взбивая ее до однородного состояния. Следите за консистенцией теста: оно должно быть без комочков.
  • Если у вас получилось слишком жидкое тесто – добавьте немного просеянной муки. Если же тесто слишком густое – добавьте молока. Не забывайте при этом постоянно помешивать.
  • В готовое тесто добавляем растительное масло. Еще раз перемешиваем.
  • С помощью половника выливаем тесто на разогретую сковороду. Следите, чтобы тесто легло равномерным тонким слоем.
  • Ждем до появления золотистой корочки. Лопаткой аккуратно переворачиваем блин и жарим до готовности.

Напоминаем, Факты ICTV публиковали семь рецептов вкусных начинок для блинов.

Видео: Дело Вкуса

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