Простой рецепт блинов на Масленицу 2020

Существует много вариаций, как приготовить блины на Масленицу 2020. Однако не каждый рецепт быстрый и простой в приготовлении.

Если у вас не хватает времени, но хочется угостить себя и близких главным блюдом Масленицы – вам обязательно пригодится простой рецепт блинов от Фактов ICTV.

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Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

яйца – 3 шт .;

мука – 1,5 ст. ;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ст. л.;

подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

Приготовление:

Разбиваем яйца в глубокую тарелку, взбиваем.

Добавляем 150-200 мл молока, соль и сахар. Хорошо перемешиваем. Если блины будут со сладкой начинкой, в смесь следует добавить больше сахара.

Просеиваем муку через сито и добавляем к остальным ингредиентам. Взбиваем с помощью миксера.

Постепенно в смесь добавляем остаток молока, взбивая ее до однородного состояния. Следите за консистенцией теста: оно должно быть без комочков.

Если у вас получилось слишком жидкое тесто – добавьте немного просеянной муки. Если же тесто слишком густое – добавьте молока. Не забывайте при этом постоянно помешивать.

В готовое тесто добавляем растительное масло. Еще раз перемешиваем.

С помощью половника выливаем тесто на разогретую сковороду. Следите, чтобы тесто легло равномерным тонким слоем.

Ждем до появления золотистой корочки. Лопаткой аккуратно переворачиваем блин и жарим до готовности.

Напоминаем, Факты ICTV публиковали семь рецептов вкусных начинок для блинов.

Видео: Дело Вкуса