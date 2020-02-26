Подарки для коллеги на 8 марта - лучшие идеи

К выбору подарка коллеге к 8 марта нужно подойти серьезно, поскольку это не ваш родственник или близкий друг, который все поймет.

Не стоит дарить коллеге подарки с пошлым намеком, букеты из еды, парфюмерию или то, что может не подойти по размеру (одежда, кольца).

Что подарить коллеге на 8 марта подскажет ваша внимательность к людям, которые работают с вами. Если же вы не знаете, что лучше купить, тогда стоит воспользоваться бессмертной классикой в виде цветов и сладостей.

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Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков на 8 марта коллеге.

Мартини, просекко и конфеты

8 марта – праздник женственности. Большинство женщин любят шампанское и сладости и это всегда является беспроигрышным вариантом (после букета тюльпанов).

Вино достаточно сложно выбрать, поскольку часто женщины знают, какое вино любят и если вы не уверены сухое или полусладкое, то лучше его не дарить вовсе.

Мартини или итальянское шампанское просекко идеально подойдет к празднику.

Небольшая коробка вкусных конфет прекрасно дополнит подарок.

Вазон

Если у вашей коллеги на столе пусто, тогда это будет идеальным подарком. Лучше всего дарить цветок в красивом горшочке и выбирать растение не очень привередливое.

Это может быть сансевиерия, цветущий кактус или суккуленты.

Портативный увлажнитель воздуха

Необходимая вещь в каждом доме и на работе. Если она по какой-то причине отсутствует в офисе, тогда персональный портативный увлажнитель воздуха будет крутым подарком, который оценят по достоинству.

Особенно он полезен в отопительный сезон, когда воздух в помещении сухой.

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