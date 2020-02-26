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Факты / Lifestyle

Третий день Масленицы 2020 – Лакомка

Лакомка была самым хлопотным и разорительным днем Масленицы для семей, в которых было много дочерей. Поскольку блины готовили разные и с множеством начинок: с икрой, грибами, орехами, медом и фруктами.

Несмотря на это, угощения тещи в этот день имели не столько кулинарный, сколько ритуальный характер. Мама жены должна была продемонстрировать зятю свое расположение и угощением, и поведением.

За этим следила вся родня, приглашенная на застолье. С участием зятя и тещи также проводили различные игры и разыгрывали сценки.

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Кроме того, на третий день Масленицы молодые девушки проводили так называемые съезды: вместе со старшими они облачались в праздничные наряды и разъезжали по деревне на санях.

Они пели, катались с горок и подшучивали над холостыми парнями, а те угощали их блинами и конфетами.

Масляна 2020

Фото: pixabay

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