Лакомка была самым хлопотным и разорительным днем Масленицы для семей, в которых было много дочерей. Поскольку блины готовили разные и с множеством начинок: с икрой, грибами, орехами, медом и фруктами.

Несмотря на это, угощения тещи в этот день имели не столько кулинарный, сколько ритуальный характер. Мама жены должна была продемонстрировать зятю свое расположение и угощением, и поведением.

За этим следила вся родня, приглашенная на застолье. С участием зятя и тещи также проводили различные игры и разыгрывали сценки.

Читайте: Куда пойти в Киеве на Масленицу: афиша мероприятий

Кроме того, на третий день Масленицы молодые девушки проводили так называемые съезды: вместе со старшими они облачались в праздничные наряды и разъезжали по деревне на санях.

Они пели, катались с горок и подшучивали над холостыми парнями, а те угощали их блинами и конфетами.

Ранее Факты ICTV собрали лучшие рецепты блинов с фото и видео.