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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 26 февраля

26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости, с помощью которого пытаются отвлечь внимание от ежедневной суеты.

Лозунг этого праздника: Не торопись и наслаждайся моментом.

В Украине сегодня отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

Эта памятная дата отмечается с 2016 года для чествования крымских татар, которые провели в 2014 году митинг в поддержку суверенитета Украины.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Именины 26 февраля празднуют Стефан, Семен, Мартиниян, Светлана, Зоя, Фотиния, Тимофей, Злата, Артем, Анна.

Приметы на 26 февраля:

  • чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето;
  • слышите громкое пение синиц – будет ранняя весна;
  • если небо затянули облака, то скоро придет потепление;
  • туманный круг вокруг солнца предвещает снегопад;
  • если день будет мрачным, жди поздней весны.

Что нельзя делать 26 февраля:

  • лениться;
  • решать финансовые вопросы;
  • вышивать или шить.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2020 год, в котором также можно найти даты постов и поминальных дней.

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