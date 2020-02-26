26 февраля Луна пребывает в знаке Овен. Это 4 лунные сутки.

Этот период будет благоприятным для принятия важных решений. Хорошее время для совершения запланированных дел и увеличения энергии.

26 февраля Луна находится в растущей фазе.

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В этот день рекомендуется строить планы и работать над новыми проектами, а также внимательно изучать и разбирать проблемы.

Что можно делать в 4 лунные сутки: решать важные вопросы.

Что категорически нельзя делать 26 февраля: вступать в конфликты.

К слову, Факты ICTV также составили лунный календарь на март 2020 по дням.