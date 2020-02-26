День ангела Светланы: поздравления и открытки

Открытки и поздравления с Днем Светланы помогут поздравить ваших мам, подруг или коллег с праздником даже если вы не можете сделать этого лично.

Славянское имя Светлана означает светлая или наполненная светом.

По старому церковному календарю именины Светлан отмечали 13 февраля.

Также это день памяти Светланы Палестинской, которая жила в V веке. Она хотела посвятить себя Богу и ушла от людей на шесть лет. В этот период она соблюдала строгий пост, молилась и смогла достичь величайшего духовного уровня.

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В православном календаре пишут имя Фотиния. Раньше девушек называли именно так.

Открытки и поздравления с Днем Светланы

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

тебе счастливый, добрый год.

***

С днем ангела, милая Света

и пусть в твоей жизни всегда

за ночью приходят рассветы

и будет хорошей судьба.

***

Светлана, твое имя светлое, как ты.

Пусть исполняются надежды и мечты,

Не покидает пусть здоровье никогда,

Будут успешными недели и года.

Чудесных дней, мгновений тебе ясных,

И настроения каждый день прекрасного,

Чтобы невзгоды, горести, печали

Тебе ни разу в жизни не встречались!

***

Света, Светочка, Светлана,

Самый светлый человек,

Будь счастливой постоянно,

Будет добрым пусть твой век.

Пусть во всех делах сердечных

Будет радость и покой,

И удача бесконечно

Ходит следом за тобой!

***

От всей души желаю, Света,

Чтоб жизнь твоя всегда была

Медовой, сладкой, как конфета,

Чтоб ты от радости цвела!

Пусть солнце, Светочка, сияет

Лишь для тебя и дарит свет!

Пусть будет все, чего желает

Твое сердечко много лет!

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