По принципу TikTok: YouPorn показал новое приложение для просмотра порно

Сайт с контентом для взрослых YouPorn запустил новую платформу для просмотра порно – SWYP. Она очень похожа на TikTok.
При создании SWYP разработчики вдохновлялись популярной платформой для создания и просмотра коротких видео TikTok.
We’re super excited to launch SWYP today!
📲 Try it at https://t.co/bM9imbhfFh
📚 Read more at https://t.co/OsykUIZBhF pic.twitter.com/nkfelVEVvS
— YouPorn Katie 🐝 (@YouPorn) February 25, 2020
Читайте: Найдет креативные решения: порносайт YouPorn предложил Меган Маркл работу
Новый сервис работает по такому же принципу: пользователь листает ленту с видео для взрослых, а нейросеть запоминает его предпочтения.
В ленте SWYP представлены короткие ролики-превью — если человек досматривает их до конца или переходит к полному видео, то дальше платформа будет показывать ему похожие записи.
SWYP создана только для мобильных устройств, приложение можно установить через QR-код.
Ранее один из крупнейших в мире порносервисов PornHub предложил актерам получать выплаты в криптовалюте.