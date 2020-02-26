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По принципу TikTok: YouPorn показал новое приложение для просмотра порно

Сайт с контентом для взрослых YouPorn запустил новую платформу для просмотра порно – SWYP. Она очень похожа на TikTok.

При создании SWYP разработчики вдохновлялись популярной платформой для создания и просмотра коротких видео TikTok.

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Новый сервис работает по такому же принципу: пользователь листает ленту с видео для взрослых, а нейросеть запоминает его предпочтения.

В ленте SWYP представлены короткие ролики-превью — если человек досматривает их до конца или переходит к полному видео, то дальше платформа будет показывать ему похожие записи.

SWYP создана только для мобильных устройств, приложение можно установить через QR-код.

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