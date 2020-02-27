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Факты / Lifestyle

Четвертый день Масленицы – широкий четверг – разгуляй, перелом

Широкий четверг был самым веселым днем Масленицы. В этот день можно было посмотреть на захватывающие кулачные бои, спектакли в забавных костюмах, а также поучаствовать в перетягивании каната.

Катание на лошадях и различные забавы сопровождались угощениями и радостными песнями. Кроме того, разгуляй славился прыжками через костер.

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Переломным четвертый день Масленицы называли из-за того, что весна наконец-то вступала в свои законные права.

Также этот день считали временем перемирия. Люди разрешали все конфликты, чтобы вступить в Великий пост без обид и разногласий. Широкий четверг был своеобразным выплеском отрицательной энергии, которая накопилась за зиму.

К слову, Факты ICTV рассказывали, зачем пекут блины на Масленицу 2020.

Фото: Dreamstime

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