День ангела Кирилла отмечают 27 февраля.

Святой равноапостол Кирилл вместе с братом Мефодием был создателем перевода Евангелия с греческого на древнеславянский язык.

Мы собрали для вас СМС-поздравления с Днем ангела Кирилла, что бы вы могли поздравить своих близких с именинами.

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Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

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Вот и снова именины

У нашего Кирилла.

Мы, поднакопивши силы,

Скажем просто: Милый!

Вряд ли, слышишь, избежишь

Ты вновь гостей скопленья,

Так что вот тебе цветы,

Доставай варенье!

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Сегодня ангел тебя коснется,

И счастье мило улыбнется,

Ты именинник, Кирилл, поздравляем,

Во всем успехов искренне желаем.

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Поздравляем с именинами, Кирилл!

Своим задором ты давно нас всех уж покорил!

Ты душа любой компании бесспорно,

Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,

Добро и вера, лад и мир,

Пускай исполнятся желанья

Прекрасные, мой друг Кирилл!

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С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил –

Чудесно, весло и сладко!

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