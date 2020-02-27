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Факты / Lifestyle

Что подарить подруге на 8 марта: идеи подарков

Подарок для подруги на 8 марта – это приятные хлопоты для каждого. Чтобы помочь вам решить, что подарить подруге в Международный женский день, Факты ICTV подготовили 5 идей подарков.

Дегустация вина и сыра

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Дегустируя несколько видов вина, вдыхая их неповторимый букет и смакуя различными сырами вы узнаете об удивительных свойствах этих продуктов и истории их создания, а опытный сомелье поделится секретами правильного подбора вин.

Косметика

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Друзья – это люди, которые лучше знают друг друга, поэтому выбрать косметику для подругу, не будет сложной задачей.

Вы можете подобрать духи, элементы декоративной косметики, например палетку теней для век или купите для подруги набор гигиенической косметики для ухода за кожей или волос.

Поход в SPA

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Отдохнуть, расслабиться, да еще и провести время с пользой для красоты – такой подарок заставит улыбаться каждую женщину. Подарить сертификат на поход в SPA для двоих или отправить подругу же – выбирать вам.

Читайте: Куда поехать на 8 марта: три бюджетных направления в Украине

Билеты на концерт

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Билеты на концерт любимого исполнителя – это то, что точно подарит подруге незабываемые эмоции. Но если ваша подруга больше любит театр или интересуется балетом, то поищите для нее уникальное представление, которое состоится в ближайшее время.

Мастер-класс

Подарки для подруги на 8 марта - лучшие идеи

Подарочный сертификат для прохождения мастер-класса – это замечательный выбор. Возможно ваша подруга увлекается кулинарией, или хотела бы усовершенствовать технику плавания или игры на гитаре – специалист во время мастер-класса даст вашей подруге лучшие советы для самосовершенствования, что может быть лучше?

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на 8 марта и что предлагают заведения Киева.

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