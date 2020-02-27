27 февраля в мире отмечают День независимости Доминиканской Республики и Международный день полярного медведя, который возник в 2014 году при поддержке организации Polar Bears International. Его цель – повышение осведомленности о катастрофическом влиянии глобального потепления на площадь ледового покрытия вод, где находится естественная среда обитания полярного медведя.

В церковном календаре – День памяти святого Кирилла. За погодой в этот день прогнозировали, каким будет все лето.

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Именины сегодня празднуют Авраам, Кирилл, Георгий, Михаил, Федор и Константин.

Приметы на 27 февраля:

Мороз на Кирилла – к жаркому лету.

Солнечный день – к теплому лету, но морозы будут еще долго.

Синицы громко щебечут – к потеплению.

Что нельзя делать 27 февраля:

Визит к врачу, стоматологу и косметологу лучше перенести на другой день.

Стричь волосы и обрезать ногти.

Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2020 год, в котором можно найти даты постов и поминальных дней.