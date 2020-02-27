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Какой сегодня, 27 февраля, лунный день

27 февраля Луна пребывает в знаке Овен. Это 5 лунный день.

Это хорошее время для планирования самых важных дел.

В 5 лунные сутки необходимо больше внимания уделить саморазвитию.

Читайте: Календарь магнитных бурь в марте 2020

Также важно соблюдать верность принципам и не поддаваться на провокации.

Что можно делать в 5 лунные сутки: принимать важные решения.

Что категорически нельзя делать 27 февраля: выяснять отношения с коллегами.

Напомним, Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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