Doom и Half-Life: во что поиграть в марте 2020

Наконец-то наступил март, который даже несмотря на большое количество переносов знаковых проектов, порадует фанатов прекрасными видеоиграми.

В этом месяце найдется что-то свое и для тех, кто ищет возможности расслабиться, и для любителей увидеть больше “мяса”.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с пятью видеоиграми, которые окажутся на прилавках в марте 2020 года.

Doom Eternal

Продолжение весьма удачного перезапуска популярной серии Doom появится на всех актуальных платформах уже в этом месяце.

События Doom Eternal будут разворачиваться спустя какое-то время после первой части. Главный герой очнется после долгого сна лишь для того, чтобы обнаружить, что демоны заполонили Землю и только он может противостоять им.

Геймплей останется таким же динамичным и дальше будет исповедовать подход “не стой на месте, иначе умрешь”. Агрессивный стиль игры будет лишь поощрять игроков, давая и дополнительную броню, и патроны за казнь демонов.

Как и раньше, у каждого оружия будет несколько режимов стрельбы, которые можно будет открывать во время прохождения и менять прямо во время сражения. Будут как и уже знакомые вещи вроде мини-ракетницы на автомате, так и новые “примочки”, как крюк на двустволке.

Также прибавится и движения в игре благодаря мгновенному рывку, который может совершать главный герой, и новым элементам платформинга.

Прохождение Doom Eternal займет больше времени, чем оригинал, и в этом помогут дополнительные арены и возможность повторно проходить уровни, но уже с новыми ордами демонов. Своим дизайном это напоминает новые уровни сложности в серии Devil May Cry.

Уже можно с уверенностью сказать, что видеоигра превзойдет оригинал и подарит множество часов брутального веселья всем любителям шутеров “старой школы”.

Дата выхода: 20 марта

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Half-Life: Alyx

В 2019 году Valve удивила игроков, анонсировав новую видеоигру во вселенной Half-Life, которая будет работать на движке Source 2. И хотя сыграть в Half-Life: Alyx можно будет, лишь обладая достаточно сильным ПК и шлемом виртуальной реальности, это не уменьшает интереса сообщества.

События Half-Life: Alyx расскажут о приключениях Алэкс Вэнс до возвращения Гордона Фримена во второй части серии.

Разработчики называют видеоигру полноценной новой историей во вселенной Half-Life, прохождение которой займет около 15 часов, что является очень большим показателем для VR-проектов.

Разработчики обещают, что в видеоигре будут учитываться все нюансы виртуальной реальности, что будет сильно отличать ее от других частей серии.

Например, чтобы перезарядить пистолет, нужно будет самому достать магазин и вставить его в обойму.

Во многом геймплей будет завязан на грави-перчатках, которые похожи на прототип грави-пушки, используемой Фрименом во второй части серии.

Если у Valve опять получится применить свою “магию”, то Half-Life: Alyx выведет видеоигры в виртуальной реальности на новый уровень, на котором и будет находиться планка для конкурентов.

Однако последние скриншоты разделили мнению игроков о том, сможет ли новая часть серии порадовать фанатов, которые решили потратиться на шлемы виртуальной реальности.

Дата выхода: 23 марта

Платформы: ПК

Nioh 2

Хотя серия Dark Souls точно не получит продолжение, подобный жанр не умер, и в марте выйдет один из его представителей.

Nioh 2 обещает такой же динамичный и тяжелый геймплей, как и первая часть серии. Однако видеоигра перенесет игроков в эру Сэнгоку в Японии – 1555 год, и расскажет о событиях, которые происходили до оригинала.

На этот раз главным героем будет выступать мистический воин, который способен не только на равных сражаться с екаями, но и пользоваться их трюками.

Это и станет основной фишкой Nioh 2. Главный герой сможет сам превращаться в екая, что будет значительно усиливать его оружие, а также впитывать силу других врагов и использовать их атаки во время сражения.

Однако пробежать всю игру в облике йокая не получится, потому игрокам, как и ранее, придется хорошо отточить владение своим оружием, разновидностей которого прибавилось, в трех различных стойках, чтобы иметь минимальный шанс для прохождения Nioh 2.

Игроки также смогут создать своего собственного персонажа, в отличие от первой части серии, где был предопределен главный герой. Также появится возможность призывать других игроков, чтобы вместе сразиться с екаями.

Можно смело сказать, что Nioh 2 не разочарует как фанатов первой части, так и тех, кто ищет видеоигру, которая сможет заменить Dark Souls.

Дата выхода: 13 марта

Платформы: PlayStation 4

Animal Crossing: New Horizons

Для любителей различных жизненных симуляторов в этом месяце выйдет Animal Crossing: New Horizons, что не только сохранит атмосферу, которой так полюбилась серия, но и принесет множество интересных изменений.

Как и ранее, в видеоигре не будет цели или линейного сюжета. После того, как игрок попадет на остров, он сам волен решать, с какими антропоморфными животными ему выстраивать отношения, чем заниматься, как строить дом и т. д.

Интересным нововведением является то, что остров будет адаптировать время года в зависимости от того, в каком полушарии – северном или южном – живет игрок.

В зависимости от сезона будет отличаться и то, чем может заняться главный герой. Например, зимой можно будет слепить снеговика, а летом поохотиться на жуков.

Изначально на острове не будет практически ничего, однако игроки смогут собирать ресурсы и создавать различные вещи вроде столов, костров, удочек и прочих полезных вещей.

Также на остров можно будет пригласить других игроков и исследовать его вместе. На одном острове могут находиться до восьми переселенцев в онлайн-режиме и до четырех в локальном кооперативе.

Однако для каждой системы Nintendo Switch будет доступен всего один остров, что может расстроить некоторых фанатов. Также в игру добавлена функция автосохранения, что должно предотвратить возможность перезагрузить ее.

Разработчики обещают, что не будут забрасывать Animal Crossing: New Horizons, и она получит множество бесплатных обновлений, которые добавят новых обитателей, предметы и многое другое.

Дата выхода: 20 марта

Платформы: Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps

Неожиданная метроидвания про духа Ори в 2015 году завоевала сердца многих игроков своей графикой и необычным геймплеем.

Спустя пять лет у игроков вновь будет возможность окунуться в сказочный мир в Ori and the Will of the Wisps, которая обещает принести много нового, но и оставить то, за что ее полюбили в первую очередь.

Так, в видеоигре останется большое количество платформинга, который будет использоваться для преодоления препятствий и нахождения различных секретов, которые разбросаны по миру.

Также игрокам не придется сохраняться, используя специальную функцию. Ori and the Will of the Wisps будет автоматически записывать прогресс в ключевые моменты.

В новой части Ори не будет таким беззащитным. У духа появится специальный меч, которым он будет разбираться с различными недружелюбными обитателями нового леса. Благодаря появлению этой механики в видеоигру ввели и боссов, сражения с которыми должны разнообразить геймплей.

Кроме того, разработчики решили отказаться от системы улучшений, которая была в первой части, и ввели осколки, которые дают разнообразные бонусы Ори. Эта система напоминает талисманы из видеоигры Hollow Knight.

Разработчики обещают, что прохождение Ori and the Will of the Wisps займет около 24 часов, что в три раза превышает длительность первой части.

Дата выхода: 11 марта

Платформы: Xbox One, ПК

Фото: Bethesda, Half-Life, PlayStation, Nintendo, Ori The Game

Відео: Bethesda Softworks, Valve, PlayStation, Nintendo UK, IGN