Компания Facebook отменила ежегодную конференцию разработчиков программного обеспечения F8 из-за вспышки коронавируса в мире.

Конференция должна была пройти 5-6 мая в Сан-Хосе (Калифорния).

– Ежегодно мы ждем встречи с представителями сообщества разработчиков со всего мира на конференции F8 в США, где можем поделиться нашим видением будущего и способами его достижения. Однако, учитывая опасения по поводу вируса Covid-19, мы приняли сложное решение об отмене встречи в мае 2020 года, – сообщил директор по партнерству Константинос Папамилтиадис.

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В компании также сообщили, что вместо ежегодной конференции рассчитывают провести для разработчиков менее масштабные встречи, а также видеоконференции и онлайн-семинары.

К слову, это вторая конференция, которую Facebook отменяет из-за коронавируса. Ранее компания отменила глобальный маркетинговый саммит, который должен был состояться в марте в Сан-Франциско.

Напомним, в FA подтвердили вероятность отмены Евро-2020 из-за коронавируса. Футбольная ассоциация Англии (FA) отслеживает его потенциальное влияние на чемпионат.

Источник: Konstantinos Papamiltiadis