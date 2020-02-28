Подробный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

5 марта Венера в гармоничном аспекте с Меркурием ретроградным в Рыбах и переходит в знак Тельца, в статус своего управления. Этот аспект помогает выразить свои чувства и интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах.

6 марта Меркурий на ретрофазе входит в знак Водолея до 16 марта, в это время проявится максимальная свобода в общении.

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7 и 8 марта Венера – планета любви и комфорта в соединении с Ураном – планетой неожиданностей и революций, дает неустойчивый эмоциональный фон, повышенную страстность и инстинктивность, но учитывайте и то, что такое поведение может способствовать напряжению во взаимоотношениях.

Гороскоп для Овнов

Из-за желания уединиться на этой неделе вас нельзя будет назвать открытым человеком. В паре возникает раздражение. Старайтесь сдерживать свои эмоции, так как напряжение пройдет, а осадок останется. Неблагоприятный период для официальных визитов, посещения инстанций. Возможны финансовые и деловые проблемы, уменьшение прибыли. Лучше отказаться от заключения договоров, а то ждите разочарования.

Гороскоп для Тельцов

В этот период вам кажется, что все идет не по плану, так что возможен неожиданный поворот событий. Проблемы в отношениях как делового, так и личного характера возникают из-за недоверия, а также скупости. Многие в этот период склонны вступать в открытое противостояние. Особенно это касается отношений с руководством и влиятельными людьми. Сложно найти взаимопонимание, покровительство и материальную поддержку. Возможны финансовые, имущественные и хозяйственные затруднения.

Гороскоп для Близнецов

Однообразие в общении, обстановке и работе быстро утомляют, поэтому нужна частая смена деятельности. Неблагоприятное время для интеллектуального труда. Способности к знаниям и память не будут на высоте. Ваши партнеры нарушают данные обязательства. Трудность в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас мешают в деловой жизни. Возможны ссоры с братьями и сестрами, а также с детьми.

Гороскоп для Раков

Ваше переменчивое настроение и эгоизм могут сильно подпортить отношения с окружающими. Эмоции в этот период будут пытаться контролировать вас, однако постарайтесь все-таки оставаться с холодным разумом. Наступил период, когда можно и нужно доверять первому впечатлению, а первая промелькнувшая мысль оказывается наиболее верной. Вы также способны избежать многих неприятностей при условии доверия к своей интуиции, но путайте ее с мнительностью.

Гороскоп для Львов

Постарайтесь заняться делами, которые требуют творчества и фантазии. Подходящее время для посещения зрелищных и развлекательных мероприятий. Так как лень и нежелание заниматься рутинной работой могут привести к неэффективному использованию времени и благоприятных возможностей. Дела, связанные с материальными ценностям, идут не по плану, а все из-за щедрости и широты души, которые в этот период граничат с расточительностью.

Гороскоп для Дев

В финансах и взаимоотношениях наступает благоприятный период. На этой неделе вас сопровождают гармония и уверенность в себе. Период благоприятен для деловой активности, общения с партнерами: публичных выступлений, рекламных мероприятий, переговоров. Появляется возможность вступить в какое-либо общество, найти своих единомышленников. Эффективно проходят неформальные собрания и мероприятия.

Гороскоп для Весов

Стремление к независимости, как в личных, так и финансовых взаимоотношениях. Хороший период для установления деловых партнерских отношений с друзьями. Можете рассчитывать на неожиданные знакомства, также ваши дружеские отношения могут перерасти в личные. Любые запланированные дела сопровождаются хлопотами и необходимостью каких-то перемен. Благоприятное время для общественной деятельности, реализации перспектив, новых контактов.

Гороскоп для Скорпионов

Вам свойственна эксцентричность и желание выделиться чем-то необычным, вы свободны в самовыражении. На неделе может порадовать неожиданная выгода, одноразовая выплата, подарки, открытие новых финансовых и социальных возможностей. Общественная деятельность приносит удовольствие. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты. Возрастает стремление к лидерству, а вместе с тем, открываются новые перспективы, которые требуют новых знаний.

Гороскоп для Стрельца

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Вам захочется подавлять партнера, утверждать свой авторитет. Лучше проведите эту неделю в уединении – так вы сохраните мир в семье и свое психическое здоровье. Отложите заключение сделок, обращение к руководству или проведение финансовых операций. Нервозность, плохое настроение, потеря бдительности могут привести к травматизму.

Гороскоп для Козерогов

Вы активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с противоположным полом. Импульсивные действия, страстность, непредсказуемость могут поставить под вопрос мир и гармонию в семье. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки и принимать поспешные решения. Стремление добиться всего сразу, превышая свои возможности, может привести к сильному внутреннему перенапряжению и плохому настроению.

Гороскоп для Водолеев

В общении становитесь очень активными и энергичными, однако воздержитесь от опрометчивых обещаний. Хорошо проявляете себя в профессии, появляется творческая активность, уверенность в себе. Следите за тем, чтобы не было переутомления из-за контактов, иначе раздражение и плохое настроение может привести к семейным конфликтам. С детьми не просто найти взаимопонимание, но старайтесь не допускать родительского давления по отношению к ним. Любые споры или разногласия с партнерами и членами семьи вы сможете решить путем переговоров.

Гороскоп для Рыб

Рассудительность и практичность на высоте, поэтому вы умудряетесь практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу. Появятся решения по давним вопросам, связанным с документами, договорами и спорами. Обстоятельства этого периода затрагивают информацию о вас или предназначенную прежде всего для вас. Появляется стремление что-то изменить в своей жизни. Благодаря желанию высказаться или продемонстрировать другим свои знания появляются новые знакомства.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.