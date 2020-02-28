В пятый день Масленицы зять приглашает тещу в гости на блины, приготовленные собственноручно.

Приглашение тещи на вечерки было целым ритуалом. С вечера она должна была прислать в дом к молодым все необходимое для приготовления блинов: сковородку, черпак и даже бочку для теста. В свою очередь тесть присылал мешок муки и масло.

Утром зять отправлял за тещей специальных позываток. Чем больше их было, тем больше уважения и почета оказывалось теще.

В этот день молодые звали родителей в гости не просто на угощения, но и для того, чтобы поучиться у них уму, а также выслушать их советы и напутствия. После этого зять катал свою тещу по улице. Злую и сварливую тещу обычно везли по неровной дороге, а ласковую – по ровной.

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Интересно, что за соблюдением традиций на тещины вечерки следила вся деревня. Поэтому неуважение зятя к обычаю считалось бесчестием и становилось поводом к вечной вражде с тещей.