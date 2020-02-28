Високосный год ассоциируют с несчастьем. Также считается, что в этот год лучше не выходить замуж и не заводить детей.
Факты ICTV разобрались, что такое високосный год и почему так называется.
Что такое високосный год?
Период полного оборота Земли вокруг Солнца составляет 365 дней и шесть часов. Этот период времени называется календарным годом.
Шесть часов в календаре не учитываются, и из-за этого за четыре года накапливаются дополнительные сутки. Так раз в четыре года в феврале появляется 29 число.
Последний раз 29 февраля у нас было в 2016 году.
Почему високосный год так называется?
Во времена Юлия Цезаря первый день каждого месяца называли календами, седьмой – нонами, а пятнадцатый – идами.
Чтобы ввести високосный год, Юлий Цезарь добавил один день между шестым и пятым днем перед календами, то есть между 23 и 24 февраля. Этот дополнительный день был назван “вторым шестым днем до мартовских календ” – “bis sextus dies ante calendas martias”, поэтому год, когда добавлялся такой день, назвали bissextus – високосный.
Легенда о високосном годе
Високосный год называют именем Касьяна. Он был очень ленивым крестьянином. По преданию, Бога возмутило поведение Касьяна, когда тот направлялся в рай.
Касьян отказал в помощи крестьянину, который не мог вытащить телегу из грязи, поэтому Бог наказал его.
Он сказал, что люди будут вспоминать о нем только раз в четыре года, когда в их жизни будет много несчастья. Поэтому високосный год ассоциируют с бедой.
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