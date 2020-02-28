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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 28 февраля

У православных 28 февраля отведено под празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.

Также православные вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.

Украина отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

Именины справляют Евфросиния и Софья, а также Алексей, Арсений и Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий и Петр, Семен.

Приметы на 28 февраля:

  • снег уже полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;
  • мало снега – к неурожаю;
  • алый закат – к метели;
  • сосульки длинные висят еще – к затяжной весне;
  • восточный ветер – к песчаным бурям летом;
  • много звезд на небе – много ягнят уродится;
  • яркая луна хорошо видна на небе – морозы задержатся.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 28 февраля:

  • выходить из дому без молитвы – сглазят, мол, или порчу наведут;
  • строить планы и, особенно, делиться ими – все пойдет через пень-колоду.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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