У православных 28 февраля отведено под празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.

Также православные вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.

Украина отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

Именины справляют Евфросиния и Софья, а также Алексей, Арсений и Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий и Петр, Семен.

Приметы на 28 февраля:

снег уже полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;

мало снега – к неурожаю;

алый закат – к метели;

сосульки длинные висят еще – к затяжной весне;

восточный ветер – к песчаным бурям летом;

много звезд на небе – много ягнят уродится;

яркая луна хорошо видна на небе – морозы задержатся.

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Что нельзя делать 28 февраля:

выходить из дому без молитвы – сглазят, мол, или порчу наведут;

строить планы и, особенно, делиться ими – все пойдет через пень-колоду.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.