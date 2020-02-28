У православных 28 февраля отведено под празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Ее еще называют икона Божией Матери с полумесяцем.
Также православные вспоминают апостола Онисима – покровителя овцеводства.
Украина отмечает День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
Именины справляют Евфросиния и Софья, а также Алексей, Арсений и Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий и Петр, Семен.
Приметы на 28 февраля:
- снег уже полностью растаял, а на дорогах много луж – к хорошему сенокосу;
- мало снега – к неурожаю;
- алый закат – к метели;
- сосульки длинные висят еще – к затяжной весне;
- восточный ветер – к песчаным бурям летом;
- много звезд на небе – много ягнят уродится;
- яркая луна хорошо видна на небе – морозы задержатся.
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Что нельзя делать 28 февраля:
- выходить из дому без молитвы – сглазят, мол, или порчу наведут;
- строить планы и, особенно, делиться ими – все пойдет через пень-колоду.
Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.