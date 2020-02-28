28 февраля Луна пребывает в знаке Телец. Это 6 лунный день.

Этот период будет хорошим для решения финансовых вопросов. У многих в 6 лунный день обостряется интуиция и легко налаживаются самые разнообразные контакты.

Отличный период для романтических встреч и общения с представителями противоположного пола.

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В этот день рекомендуется провести вечер в компании друзей или второй половинки. Также 28 февраля хорошее время для решения вопросов, связанных с недвижимостью.

Что можно делать 28 февраля: совершать крупные сделки.

Что категорически нельзя делать в 6 лунные сутки: выяснять отношения.

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