Погода в Украине 29 февраля будет солнечной по всей территории Украины.
На Западе Украины ожидается от +5 до +9 днем и до -2 ночью.
В центральных областях Украины температура поднимется до +10, а ночью опустится до -2.
Читайте: +7 и дожди со снегом: прогноз погоды в Украине на выходные (КАРТА)
В Киеве погода ожидается от +5 до +7 днем и до -2 ночью.
На Юге синоптики прогнозируют потепление до +11.
На Востоке ожидается до +8 днем и до -4 ночью.
Напомним, на днях из-за урагана более 500 населенных пунктов в 12 областях Украины остались без света. Мощный ветер валил деревья, срывал крыши и обрывал провода.
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