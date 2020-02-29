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Погода в Украине на 29 февраля (КАРТА)

Погода в Украине 29 февраля будет солнечной по всей территории Украины.

На Западе Украины ожидается от +5 до +9 днем и до -2 ночью.

В центральных областях Украины температура поднимется до +10, а ночью опустится до -2.

погода 29 лютого

Читайте: +7 и дожди со снегом: прогноз погоды в Украине на выходные (КАРТА)

В Киеве погода ожидается от +5 до +7 днем и до -2 ночью.

На Юге синоптики прогнозируют потепление до +11.

На Востоке ожидается до +8 днем и до -4 ночью.

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