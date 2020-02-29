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Факты / Lifestyle

Прощеное воскресенье 2020: традиции и запреты

Прощенное воскресенье очень искренний церковный праздник. В этот день принято просить прощение и прощать обиды.

Прощенное воскресенье каждый год припадает на разные даты. Это последний день Масленицы, который в 2020 году приходится на 1 марта.

Традиции и обычаи

Как писали выше в этот день принято от всей души просить прощение и отпускать былые обиды. При чем первыми должны сделать этот шаг взрослые: родители попросить прощения у детей, учитель – у учеников, начальник – у подчиненных.

В этот день нельзя сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом и земельными работами. При этом стоит баловать себя вкусностями, ведь уже 2 марта наступит первый день Великого 48-дневного поста перед Пасхой.

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По традиции стоит собраться за столом всей семьей. А если после празднования на столе недоеденными остались блины, то ждать в семье прибавления.

После ужина со стола не убирают, а накрывают его белой скатертью, затем овчиной, чтобы в доме был достаток. Остатками пищи обязательно угощают животных и птиц.

К слову, Факты ICTV составили полный календарь праздников на 2020 год.

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