Приметы в високосный год 2020 станут полезной инструкцией, как спокойно пройти этот период и не нажить проблем. Часто его ассоциируют с бедой, и поэтому запреты в високосный год 2020 помогут предупредить негативные ситуации.
Високосный год считается категорически неподходящим периодом для большинства начинаний, но почему так происходит – достоверно неизвестно.
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Факты ICTV разобрались, что нельзя делать в високосный год 2020 и какие есть приметы.
Запреты в високосный год 2020:
- продавать животных или заводить новых;
- венчаться и жениться;
- начинать собственное дело;
- менять работу;
- покупать жилье;
- беременеть и рожать детей;
- рассказывать кому-то о своих делах и планах;
- высаживать и сеять.
Приметы в високосный год 2020:
- в високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.
- собаки воют – не к добру. Если вы услышали их вой, тогда скажите: Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь.
- нельзя подбирать с земли круглые предметы – не к добру.
- нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала, который проходит 6 июля. Придя в лес, надо произнести: Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь.
- беременным нельзя стричь волосы.
- если ребенок родится 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать 28 февраля или 1 марта.
- в високосный год нельзя колядовать.
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