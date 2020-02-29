В шестой день Масленицы молодые невестки приглашают в гости золовок – сестер мужа. Поэтому его называют Золовкиными посиделками.

Если золовка была не замужем, то на веселье невестка приглашала своих незамужних подруг. А если сестры мужа были замужем, то и подруг звали только замужних. При этом каждой из золовок невестка должна была приготовить подарок.

Шестой день Масленицы считали своеобразными смотринами молодой жены. Оценивали ее угощения, общение и даже взгляд на своего молодого мужа. Кульминацией смотрин был ритуал прилюдного целования.

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Как и в другие дни Масленицы, в субботу люди веселились, устраивали кулачные бои и катались на санях. Кроме того, поминали усопших, ходили на кладбище, а после – угощали блинами даже домашних животных.

Также в этот день наряжали соломенное чучело. На носилках его несли в конец деревни, разжигали большой костер и сжигали Масленицу.

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