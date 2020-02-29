Високосный год 2020: дудл Google

По случаю високосного года Google создал праздничный дудл.

Число 28 изображено с одной стороны, а единица – с другой, вроде как лишняя. Все потому, что 29 февраля бывает раз в четыре года.

Появляется оно так редко, потому что период полного обращения Земли вокруг Солнца составляет 365 дней и шесть часов. Этот период времени называется календарным годом.

Но шесть часов в календаре не учитываются, поэтому за четыре года накапливаются дополнительные сутки.

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Кстати, високосный год в народе считается несчастливым. Издавна верили, что это категорически неблагоприятный период для большинства начинаний.

Что нельзя делать в високосный год 2020 и какие есть приметы можно прочитать в нашем материале.