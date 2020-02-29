29 февраля – это день високосного года, который выпадает один раз в четыре года.
Если верить многочисленным поговоркам и приметам, то високосный год может принести немало бед. Издавна считалось: для того, чтобы попытаться избежать этого, следует соблюдать ряд установленных запретов.
Также этот день еще называют Касьяновым. Происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина, который предал Бога.
Именины празднуют Илья и Порфирий.
Народные приметы на 29 февраля:
- Лес трещит – жди мороза, шуршит – оттепели.
- Туман или снег в этот день – к урожаю.
- Сны, увиденные 29 февраля, скоро сбудутся.
- Не пускай на ночь посторонних людей – к болезни.
- Если собаки не лают и не поют петухи, над домами кружат большие стаи ворон или филин случайно залетел в село, то жди страшной эпидемии.
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Что нельзя делать 29 февраля:
- нельзя начинать что-то новое;
- нельзя устраивать свадьбы;
- нельзя осуществлять важные покупки или сделки.
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