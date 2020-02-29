29 февраля – это день високосного года, который выпадает один раз в четыре года.

Если верить многочисленным поговоркам и приметам, то високосный год может принести немало бед. Издавна считалось: для того, чтобы попытаться избежать этого, следует соблюдать ряд установленных запретов.

Также этот день еще называют Касьяновым. Происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина, который предал Бога.

Именины празднуют Илья и Порфирий.

Народные приметы на 29 февраля:

Лес трещит – жди мороза, шуршит – оттепели.

Туман или снег в этот день – к урожаю.

Сны, увиденные 29 февраля, скоро сбудутся.

Не пускай на ночь посторонних людей – к болезни.

Если собаки не лают и не поют петухи, над домами кружат большие стаи ворон или филин случайно залетел в село, то жди страшной эпидемии.

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Что нельзя делать 29 февраля:

нельзя начинать что-то новое;

нельзя устраивать свадьбы;

нельзя осуществлять важные покупки или сделки.