29 февраля Луна пребывает в знаке Телец. Это 7 лунный день.

Этот период будет хорошим для материальной стабильности, поэтому рекомендуется заняться решением финансовых вопросов.

Это также хорошее время и для деловой активности. Однако в субботу лучше больше времени уделить отдыху и общению с близкими.

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В 7 лунные сутки необходимо составить четкий план действий на следующую неделю и накопить силы.

Что можно делать 29 февраля: планировать следующую неделю.

Что категорически нельзя делать на 7 лунные сутки: злоупотреблять алкоголем.

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