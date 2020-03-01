Погода в марте 2020 будет зимней. Морозы достигнут 12-17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в начале марта будет плюсовая температура. Температура воздуха прогреется до +7 +8 градусов. В части областей возможны дожди.

С 9-10 марта погода резко ухудшится и придут морозы. Столбик термометра каждый день будет опускаться на несколько градусов. Также возможны дожди с мокрым снегом.

14-17 марта будет холоднее всего. Морозы достигнут отметки -12-14 градусов, возможны снегопады, метели и гололед.

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С 20 марта температура воздуха поднимется до -7-8 градусов, но ее будут сопровождать снегопады.

Холодная погода задержится до 23 марта.

Потепление начнется с 25 марта. С 25 по 29 марта столбики термометров поднимутся до +3 +7 градусов, а 30-31 марта – до +11 +12 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на 2020 год будет достаточно теплой. Весна придет по календарю, но во втором месяце будут небольшие заморозки.