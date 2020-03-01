Всемирный день гражданской обороны ежегодно отмечают 1 марта.

Этот день выбран не случайно. Ведь 1 марта 1972 года была основана Международная организация гражданской обороны (МОГО), но праздновать Всемирный день гражданской обороны начали в 1992 году.

Основной целью этого дня является распространение знаний о гражданской обороне и повышение авторитета спасательных служб.

Чем занимается МОГО

Это единственная межправительственная организация, специализирующаяся на гражданской обороне на международном уровне.

Среди ее основных задач – обмен опытом между странами-участниками, общая ликвидация последствий стихийных бедствий и других ЧС, организация и доставка гуманитарной помощи по всему миру, содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в странах, где они еще не созданы.

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Началось все в 1931 году, когда французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию Женевских зон, которая затем была преобразована в Международную организацию гражданской обороны.

В 1972 году она получила статус межправительственной. Именно 1 марта вступил в силу ее устав, который одобрили 18 государств.

Сейчас статус полноправного члена в МОГО имеют 55 стран, наблюдателями являются 19 государств, среди них и Украина, которая представлена ​​Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Направления деятельности МОГО:

подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных ситуаций;

оказание технической помощи государствам в создании и улучшении систем предупреждения ЧС и защиты населения;

пропаганда опыта и знаний по ГО и вопросам управления в период ЧС.

Подготовка специалистов проводится в Учебном центре в Швейцарии.

Распространение мирового опыта по гражданской обороне осуществляется через центр документации МОГО и журнал Гражданская оборона, который издается четырмя языками.

Украина в МОГО

Украина вошла в состав Международной организации гражданской обороны в качестве наблюдателя 25 июля 1998 года.

Гражданская оборона в независимой Украине начала свое существование на основе закона О гражданской обороне Украины от 3 февраля 1993 года.

Указом президента Украины от 28 октября 1996 года создано Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

А 9 декабря 2010 года его реорганизовали в Министерство чрезвычайных ситуаций.

24 декабря 2012 года указом президента № 726/2012 МЧС реорганизовали в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, деятельность которой координируется Кабмином через министра внутренних дел.

Кто возглавляет МОГО

С 18-го октября 2018 года обязанности Генерального секретаря МОГО исполняет полковник Белькасем Элькетрусси.

Генерального секретаря МОГО назначает Генеральная ассамблеея по представлению Исполнительного совета.

Он обязан присутствовать на всех совещаниях Организации, но может также делегировать эти функции.

Кроме того, он Генсекретарь МОГО предоставляет ежегодные финансовые отчеты и бюджетные сметы, назначает персонал секретариата.