Куда пойти 8 марта 2020 - Афиша

Афиша на 8 марта в этом году наполнена захватывающими мероприятиями, которые будут посвящены первому празднику весны – Международному женскому дню.
Решить, куда пойти 8 марта 2020, не составит труда, поскольку выступления ожидаются на любой вкус. Это и концерт с грузинской атмосферой, и лирические мировые хиты в исполнении оркестра, и юмористический стендап.
Факты ICTV составили список, куда пойти 8 марта 2020 в Киеве.
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Балет Сухишвили
8 марта, 15.00 и 19.00
Дворец Украина
Стоимость: 800-1 950 грн
Купить билеты можно здесь
Национальный балет Грузии Сухишвили выступит для женщин 8 марта на сцене дворца Украины. 100 танцоров и 2 500 костюмов, оркестр, уникальные инструменты и грузинская энергетика подарят всем незабываемые впечатления.
Шоу Национального балета Грузии не имеет аналогов. На протяжении трех поколений балетом руководит династия, которая передает потомкам национальные и семейные традиции, возрождая культуру грузинского танца, ставшего всемирно известным феноменом.
Уже много лет Сухишвили собирают полные залы по всему миру. Техникой их танца и точностью движений восхищаются, а неповторимые сценические образы вызывают восторг.
Stand up о женщинах и других заморочках
8 марта, 19.00
Дом звукозаписи Украинского радио
Стоимость: 200-600 грн
Купить билеты можно здесь
В честь 8 марта стендап-комик Макс Вышинский приглашает посмеяться над своими отношениями.
Макс – честный и искренний комик, который шутит про отношения и может их сохранить.
Также он неоднократный победитель Рассмеши комика и один из самых востребованных украинских комедиантов.
8 марта вы не услышите старых избитых тем, все шутки и истории комика взяты из реальной жизни. У вас сложится впечатление, что Макс знает все о вас и вашей второй половинке.
Lords of the Sound Love Story
8 марта, 19.00
Дворец культуры КПИ
Стоимость: 350-1 050 грн
Купить билеты можно здесь
8 марта в концертном зале КПИ пройдет праздничный концерт Love Story от Lords of the Sound.
Музыканты устроят настоящий симфонично-романтический вечер. Традиционно самый известный украинский оркестр исполнит чувственные хиты мировой музыки из репертуара Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting и других.
Также прозвучат саундтреки из кинофильмов Мастер и Маргарита, Звездные войны, Сумерки, Титаник, Ромео и Джульетта, Амели, Мулен Руж, Запах женщины и La La Land.
Театр теней Teulis
8 марта, 13.00, 16.00, 19.00
Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
Стоимость: 190-650 грн
Купить билеты можно здесь
8 марта театр теней Teulis представит легендарное шоу Твоя тень.
В нем будут включены фрагменты из уже известных шоу Повелители теней и Вечная история, а также новые номера.
Театр теней Teulis покажет, что все фантазии можно воплотить в жизнь с помощью теней человеческого тела. Актеры окунут вас в завораживающее шоу, которое с легкостью покорит самого требовательного зрителя.
За последние четыре года театр теней Teulis был финалистом крупнейших талант шоу в Италии, Турции, Чехии и Словакии.
Pianoбой. Праздничный концерт с оркестром
8 марта, 19.00
Дворец Спорта
Стоимость: 290-1 790 грн
Купить билеты можно здесь
Pianoбой приглашает отметить первый праздник весны. 8 марта Дмитрий Шуров и его команда подарит большой концерт с оркестром во дворце Спорта.
С помощью шоу Pianoбой хочет поздравить не только женщин, но и свою большую pianofamily, которая существует уже 10 лет.
Концерт состоится в поддержку нового альбома Pianoбой. ХICТОРI.
Шуров и его группа исполнят новые песни вживую, уже полюбившиеся хиты получат неожиданную оркестровую аранжировку.
Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на 8 марта. Наш эксперт Карина Зуева подготовила подборку заведений, где можно отпраздновать Международный женский день.