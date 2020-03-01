Лунный календарь на март 2020 будет нейтральным. В этот период рекомендуется воздержаться от начинаний и путешествий.

Также крайне важно будет больше времени уделять близким и проводить время с семьей.

Факты ICTV составили лунный календарь на март 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 марта

В этот период рекомендуется воздержаться от дорогих покупок и провести день дома. Есть большая вероятность, что будет повышенная эмоциональность и вероятность конфликтов между коллегами.

Лунный астропрогноз на 2 марта

Благоприятный день для кардинальных изменений. В этот период все сложные вопросы будут легко решаться, а люди сами захотят идти с вами на контакт.

Лунный астропрогноз на 3 марта

Хороший день для дел, требующих мгновенного принятия решений. Во вторую лунную фазу могут быть полезны физические нагрузки, именно в этот период хорошо начинать новые тренировки.

Лунный астропрогноз на 4 марта

В этот период будет трудно сконцентрироваться на самом важном, однако, не стоит забывать о главной цели. На делах будет хорошо сказываться увеличенная интеллектуальная активность.

Лунный астропрогноз на 5 марта

Этот день будет нейтральным для тех, кто всегда спокойно решает возникшие проблемы. Однако стоит быть внимательным к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата.

Лунный астропрогноз на 6 марта

Хороший период для занятий любимым делом. Рекомендуется больше времени уделять родственникам и друзьям. Проведите вечер в кругу самых близких.

Лунный астропрогноз на 7 марта

Нейтральный день для серьезных дел. Однако есть риск, что у некоторых людей в этот день может проявиться склонность к завышенному самомнению и как никогда обострится склонность к лести.

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Лунный астропрогноз на 8 марта

Многих людей тянет к общению и развлечениям. В эти дни практически все увеселительные заведения получают стабильный доход. 8 марта – наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний.

Лунный астропрогноз на 9 марта

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Однако очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Лунный астропрогноз на 10 марта

Это будет довольно гармоничный день. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку.

Лунный астропрогноз на 11 марта

В этот день лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. 11 марта будут легко даваться расчета и работа с компьютером.

Лунный астропрогноз на 12 марта

Это будет плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Однако может обостриться сложность в принятии решений.

Лунный астропрогноз на 13 марта

Этот день будет особо благоприятным для самых ответственных решений. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Лунный астропрогноз на 14 марта

Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях – это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Лунный астропрогноз на 15 марта

Этот день будет благоприятным для творческой и физической активности. Также будут хорошо складываться отношения с коллегами.

Лунный астропрогноз на 16 марта

В этот период будут полезными коллективная работа и всевозможные поездки. Если у вас накопились проблемы, рекомендуется решить их именно в этот день.

Лунный астропрогноз на 17 марта

Один из опасных дней. Могут возникнуть трудности в общении с коллегами. Также крайне важно будет остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Лунный астропрогноз на 18 марта

Нейтральный день для любых начинаний. Общение с коллегами пойдет вам на пользу, однако, стоит присмотреться внимательнее к недоброжелателям.

Лунный астропрогноз на 19 марта

Идеальный период для завершения начатых дел. Отношения с людьми рекомендуются строить без конфликтов и грубой силы. День хороший для лечения и профилактики здоровья.

Лунный астропрогноз на 20 марта

Люди в этот день будут испытывать повышенную чувствительность и эмоциональность. Несмотря на то, что в этот период усилятся физические и психические нагрузки, это будет оптимальное время для подведения итогов.

Лунный астропрогноз на 21 марта

Этот день будет благоприятным для того, чтобы решать проблемы, касающиеся вашего образа жизни. В этот период все изменения пойдут вам на пользу, однако, необходимо обладать повышенным вниманием и терпением.

Лунный астропрогноз на 22 марта

Опасный день для кардинальных изменений. Для плодотворного сотрудничества вам необходимо будет приложить больше усилий и переизбыток сил направить в творческое русло или на физическую нагрузку.

Лунный астропрогноз на 23 марта

В этот период активность начнет уменьшаться, поэтому стоит больше внимания сконцентрировать на желаемом результате. Случающиеся смены настроений могут относиться не только к деловой области, но и личной жизни.

Лунный астропрогноз на 24 марта

В этот день могут возникнуть неожиданные проблемы, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

Лунный астропрогноз на 25 марта

Этот период будет самым неблагоприятным днем для заключения брака или других партнерских соглашений. Но несмотря на это, в отношениях – это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Лунный астропрогноз на 26 марта

В это время многие проблемы решаются на удивление легко. Самые разные путешествия и командировки также будут успешными и пройдут без особых негативных приключений.

Лунный астропрогноз на 27 марта

Полезной будет коллективная работа. Рекомендуется больше времени уделить саморазвитию. Также этот день будет хорошим для занятий спортом.

Лунный астропрогноз на 28 марта

Не самый удачный день для общения с государственными органами. В этот период обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов.

Лунный астропрогноз на 29 марта

Довольно противоречивый период. Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам.

Лунный астропрогноз на 30 марта

Нейтральный день. Рекомендуется подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу до конца рабочего дня.

Лунный астропрогноз на 31 марта

Отличный период для общения с единомышленниками и друзьями. Постарайтесь больше времени уделить своей семье.

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