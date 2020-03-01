Лунный календарь стрижек на март 2020 содержит много полезных советов. В этом месяце будет много дней, когда смена прически пойдет на пользу.

Факты ICTV составили календарь стрижек на март 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 марта

Не стоит откладывать стрижку. Новая прическа подарит положительные эмоции, придаст волосам сил и энергии.

Лунный астропрогноз на 2 марта

Стрижка ускорит рост волос, и они станут непослушными. На их качестве это практически не отразится, но они могут начать виться.

Лунный астропрогноз на 3 марта

Стрижка может негативно повлиять на ваше самочувствие. Однако окраска волос натуральными растительными красителями типа хны позволит вам получить благосклонность начальника.

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Лунный астропрогноз на 4 марта

Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки и придания им нужной формы окажутся неудачными.

Лунный астропрогноз на 5 марта

Стрижка позволит вам сохранить здоровье и уберечься от негативной энергетики обид. Окраска волос растительными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

Лунный астропрогноз на 6 марта

Стрижка волос принесет материальное благополучие. Окраска натуральными красителями также привлечет денежную энергию.

Лунный астропрогноз на 7 марта

Отличный день для посещения парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами: стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.

Лунный астропрогноз на 8 марта

Стрижка может негативно сказаться на душевном спокойствии, привести к депрессии и даже страху. Победе в делах может поспособствовать незначительное изменение цвета волос.

Лунный астропрогноз на 9 марта

Неприятности в плане здоровья могут быть спровоцированы именно стрижкой в этот день.

Лунный астропрогноз на 10 марта

Укладка сохранит форму дольше, а завивка будет долго держаться. Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование.

Лунный астропрогноз на 11 марта

После стрижки волосы начнут быстрее расти, но станут воздушными и непослушными. Также могут начать виться и плохо поддаваться укладке. Оздоровительные процедуры принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.

Лунный астропрогноз на 12 марта

Стрижка поможет усилить харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие.

Лунный астропрогноз на 13 марта

Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос. Она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом.

Лунный астропрогноз на 14 марта

Стрижка улучшит эмоциональный фон и настроение. Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.

Лунный астропрогноз на 15 марта

Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, лучше не стричься. Волосы быстро отрастут и будут непослушными.

Лунный астропрогноз на 16 марта

Новая стрижка позволит повысить значимость в окружении и поправить свое здоровье, в частности дыхательную систему. Но не стоит стричься слишком коротко, потому что волосы будут расти медленнее. Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить их в естественный цвет.

Лунный астропрогноз на 17 марта

Стрижка придаст сил и здоровья волосам. Они станут гуще и крепче, выпадение значительно сократится. Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом.

Лунный астропрогноз на 18 марта

Новая стрижка одарит огромным количеством энергии. Стригите волосы, если хотите сохранить новую прическу надолго.

Лунный астропрогноз на 19 марта

Хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Также успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.

Лунный астропрогноз на 20 марта

Стричь волосы можно, только если хотите замедлить его рост и укрепить корни.

Лунный астропрогноз на 21 марта

Стричься значит увеличить свою харизму и обаяние. Стрижка позволит стать успешней среди окружающих, повысит популярность. Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния.

Лунный астропрогноз на 22 марта

Из-за стрижки и мытья головы может появится перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий. Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание могут негативно повлиять на них и даже повредить.

Лунный астропрогноз на 23 марта

Стрижка позволит внутренне утвердиться, стать более уверенной. Короткая стрижка подойдет людям, планирующим кардинально изменить жизненные устои. Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением.

Лунный астропрогноз на 24 марта

Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на внешнем виде. Волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.

Лунный астропрогноз на 25 марта

Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.

Лунный астропрогноз на 26 марта

Стрижка обеспечит приток материальной энергии. Также растущая луна ускорит рост волос.

Лунный астропрогноз на 27 марта

Новая прическа, помимо новых положительных эмоций, придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.

Лунный астропрогноз на 28 марта

Новая стрижка подарит вдохновение, придаст творческих сил и энергии. Окрасив волосы натуральными красителями в светлый тон, привлечете деловые связи.

Лунный астропрогноз на 29 марта

Стрижка позволит избавиться от болезней, также привлечет деньги. Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе.

Лунный астропрогноз на 30 марта

Стрижка обострит интуицию, которая в этот день безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос. Окрашивание наградит сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе.

Лунный астропрогноз на 31 марта

Любое кардинальное воздействие на волосы неблагоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье, не стоит стричься. Окраска также не желательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.

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