Киберспортсмен Александр s1mple Костылев заявил, что в финале турнира IEM Katowice 2020 по видеоигре Counter-Strike: Global Offensive украинская команда Natus Vincere (NaVi) и в дальнейшем будет играть на том же уровне, который показывала раньше.

По словам s1mple, NaVi будут готовы к противостоянию с G2 Esports в финале турнира, который начнется 1 марта в 18.00.

– Мы продолжим выступать на том же уровне. Мы хотим выиграть хотя бы один трофей с обновленным составом. Все понимают, что G2 Esports – очень сильная команда, темная лошадка этого турнира. Но мы будем готовы ко встрече с ней, – рассказал украинский игрок.

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Он также упомянул о том, что в полуфинале – во время игры с Astralis – команда была максимально сконцентрирована на матче, и набирает форму с каждой новой встречей.

В полуфинале игроки постоянно напоминали друг другу, что нельзя расслабляться.

Напомним, украинская команда Natus Vincere победила Astralis со счетом 2:0 по результатам двух сетов.

Матчи состоялись на картах Dust2 и Nuke. В обоих сетах украинцы победили со счетом 16:5.

Источник: Sport.ua

Фото: Natus Vincere