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Факты / Lifestyle

Первый день весны: лучшие открытки с 1 марта

Каждый год люди ждут наступления весны с особенным трепетом, ведь не зря это время года называют дыханием надежды. После холодных зимних дней так хочется тепла и солнышка.

В этом году весна пришла вовремя, однако на улице еще сравнительно холодно, а приятные слова поздравлений наполнят ваших родных и близких лучами надежды и тепла. Дарите людям улыбки, а для этого Факты ICTV подготовили для вас картинки с первым днем весны.

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Напомним, Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд из Киева во Львов на 8 марта, а также добавила несколько рейсов.

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