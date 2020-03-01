Каждый год люди ждут наступления весны с особенным трепетом, ведь не зря это время года называют дыханием надежды. После холодных зимних дней так хочется тепла и солнышка.
В этом году весна пришла вовремя, однако на улице еще сравнительно холодно, а приятные слова поздравлений наполнят ваших родных и близких лучами надежды и тепла. Дарите людям улыбки, а для этого Факты ICTV подготовили для вас картинки с первым днем весны.
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Напомним, Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд из Киева во Львов на 8 марта, а также добавила несколько рейсов.
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