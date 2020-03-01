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Погода в Украине на 1 марта (КАРТА)

Погода в Украине на 1 марта будет довольно нестабильной.

Так, на Западе ожидаются незначительные дожди, днем до +10.

На Севере страны синоптики прогнозируют солнце, днем от +7 до +10, а ночью дойдет до -3.

погода 1 березня

В Киеве ожидается днем до +10, а ночью температура опустится до -2.

Читайте: Аномально теплая зима в Украине: причину нашли в Арктике

На Востоке страны прогнозируют также солнечно и до +9 днем.

В южных областях страны ожидается потепление до +12 днем и до -1 ночью.

Напомним, на днях из-за урагана более 500 населенных пунктов в 12 областях Украины остались без света. Мощный ветер валил деревья, срывал крыши и обрывал провода.

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