Прощеное воскресенье приходится на 1 марта. Это последний седьмой день Масленицы. Со 2 марта у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до Пасхи.

Прощеное воскресенье завершает неделю веселых гуляний. В этот день сжигают чучело, символизирующее злые силы зимы.

В Прощеное воскресенье нужно отпустить все обиды, попросить прощения у родных, близких, друзей, коллег, если сознательно или бессознательно вы могли их обидеть.

Если в этот день у вас просят прощение, то в ответ нужно сказать: Бог простит и я прощаю.

Если вы чувствуете потребность, то в Прощеное воскресенье можно идти на исповедь. Во время богослужения в этот день читают часть Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним.

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По традициям, в этот день накрывают вкусный стол, за которым собирается вся семья. Остатками от обеда нужно поделиться с домашними любимцами и птицами.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье:

Нельзя говорить плохих слов.

Нельзя работать.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя отказывать в помощи бедным.

Кроме того, когда-то были убеждены, что именно в этот воскресный вечер будет происходить Страшный суд. Поэтому вечером набожные люди старались не выходить из дома и вспоминали собственные грехи.

Приметы на Прощеное воскресенье

Нужно съесть все испеченные в этот день блины, поскольку это принесет счастье семье.

Если накануне Великого поста будет хорошая и теплая погода, то и весна будет такой же.

Снег обещает холод перед Пасхой.

Какая погода на Прощеное воскресенье, такой она будет и на Пасху.

Если людей, которых вы могли обидеть, нет рядом, то вы можете попросить у них прощения и поздравить с праздником по телефону.

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