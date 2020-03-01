PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления с первым днем весны – лучшие открытки

Поздравление с 1 марта – одно из самых радостных дел после долгой зимы. Это начало тепла и ощущения приближения солнечных дней.

С началом весны всегда хочется поздравить близких, коллег и друзей.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с самым солнечным праздником –  первым днем весны.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

К слову, кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые также важны.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка