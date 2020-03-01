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Факты / Lifestyle

Поздравления с Прощенным воскресеньем в картинках

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье 1 марта 2020 года – последний день Великой Масленицы и канун Великого поста.

В Прощеное воскресенье стоит отпустить все обиды и помириться с людьми, с которыми поссорились. Нужно попросить прощения у родных, близких, друзей и коллег, если сознательно или нет вы могли их обидеть.

Если у вас попросили прощения, скажите в ответ: Бог простит и я прощаю.

Читайте: Великий пост 2020: правила, запреты и как молиться

Если у Вас нет возможности лично поздравить с праздником близких и попросить прощения, то Факты ICTV создали праздничные картинки.

Прощенное воскресенье - поздравления в картинках

Прощеное воскресенье 2020

Прощенное воскресенье - поздравления в картинках

Поздравления с Прощенным воскресеньем

Прощенное воскресенье - поздравления в картинках

Прощенное воскресенье – поздравления в картинках

Прощенное воскресенье - поздравления в картинках

Поздравления с Прощенным воскресеньем в картинках

Прощенное воскресенье - поздравления в картинках

Прощеное воскресенье – лучшие поздравления

Напомним, 24 февраля начался древний славянский праздник – Масленица, а заканчивается он – 1 марта.

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